Kunnen katten en honden samenleven?

In het begin is het belangrijk om de kat de vrijheid te geven en te zorgen dat de hond de kat niet kan achtervolgen door de hond aan te lijnen bij de eerste kennismaking of gebruik te maken van een traphekje of hordeur. Als een kat onzeker is, rent hij sneller weg en gaat de hond achtervolgen. Dit kan voorkomen worden door de hond aan te lijnen en te belonen voor rustig gedrag. De kat wordt zekerder en leert dat de hond niet eng is. Laat het ze nooit zelf uitzoeken, de eerste kennismaking is belangrijk en zet de toon.