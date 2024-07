Hoewel de precieze oorsprong van de Noorse Boskat niet bekend is, denkt men dat zijn voorouders rond 1000 n.Chr. door de Vikingen naar Noorwegen werden meegenomen. Hoewel veel mensen denken dat het huidige ras afstamt van een kortharige soort in Groot-Brittannië, kunnen ze ook hun wortels hebben in de Siberische en de Turkse Angora - beide langharige katten - uit respectievelijk Rusland en Turkije.

In ieder geval zijn er in de loop der jaren kolonies ontstaan in de Noorse bossen die zich daar uiteindelijk hebben aangepast aan het koude, barre klimaat. Later werden ze door lokale boeren vanwege hun jachtvaardigheden gebruikt om de plaatselijke muizenpopulaties onder controle te houden, maar ze werden pas relatief recent als huisdier gebruikt.

In de Tweede Wereldoorlog raakte de Noorse Boskat zelfs bijna helemaal uitgestorven. Dankzij de in 1938 opgerichte Norwegian Forest Cat Club, die een officieel fokprogramma opzette, kon het ras overleven.

De Noorse Boskat werd uiteindelijk in de jaren 70 in Europa als ras geregistreerd. Het duurde echter tot 1989 voordat ze in het Verenigd Koninkrijk werden geaccepteerd als ras. Nu is het een zeer populair huiskattenras in heel Europa en daarbuiten, maar vooral in hun thuisland Noorwegen en in Frankrijk.