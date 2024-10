Als het buiten flink koud is, zul je merken dat de meeste kortharige katten liever een warm plekje in huis op zoeken. Probeer een plekje op of bij de kachel te creëren of maak een mandje met een lekker warm dekentje beschikbaar. Zeker katten met een heel korte of zelfs geen vacht hebben soms zelfs een warm dekje nodig.



Even een extra puntje om op te letten als je kat liever bij de kachel ligt dan op avontuur gaat; houd goed in de gaten of hij dan niet in gewicht aankomt. Omdat hij minder actief is, kan het zijn dat hij ook wat minder energie (eten) nodig heeft.