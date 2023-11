Katten zitten graag ergens hoog, waar ze zich kunnen verstoppen en hun omgeving kunnen observeren. Overweeg dus om meer verticale ruimte te creëren, door uw katten plateaus te geven waarop ze kunnen klimmen. Dat kan met een kattenboom of een aantal planken tegen de muur.

Wanneer u dat op de juiste manier doet, zal uw kat deze ruimte zien als een veilige haven om te rusten of slapen. Het is belangrijk om katten met rust te laten wanneer ze in hun speciaal daartoe ingerichte veilige ruimte zijn, dus laat hen precies doen wat ze willen en druk gezinsleden op het hart hen niet te storen.

Wanneer u meer dan één kat heeft, is het nog belangrijker dat ze elk hun eigen ruimte hebben. In dat geval heeft u meerdere slaap- en rustruimten en meerdere kattenbakken (tenminste één per kat, plus nog een extra bak) en aparte voerbakken en waterschaaltjes nodig, die u op verschillende plekken neerzet. Dit helpt eventuele onderlinge competitie verminderen en een vreedzame sfeer te creëren.

Lees de lichaamstaal van uw kat

Uw kat gebruikt lichaamstaal om aan te geven hoe ze zich voelt. Dus door haar lichaamstaal beter te lezen, kunt u beter begrijpen waar zij op dat moment behoefte aan heeft.

Bepalen of uw kat aandacht wil

Wanneer de oren van uw kat naar voren wijzen en haar ogen rond of bijna loenzend staan, zal ze vermoedelijk kalm en tevreden zijn. Als ze haar kop of staart tegen u aandrukt of langs uw benen strijkt, is dat een teken dat ze zich goed voelt in uw nabijheid. In dat geval bent u dus welkom om eveneens liefkozend te zijn.

Zien dat uw kat ruimte nodig heeft

Als de oren van uw kat platliggen en haar pupillen verwijd zijn, kan het zijn dat ze zich gestrest voelt. Wanneer uw kat met haar staart begint te zwaaien als u haar aait, dan is de kans groot dat ze het niet fijn vindt. Anders dan bij honden is een zwiepende staart bij katten niet het signaal dat ze blij zijn, maar eerder een teken van onrust en irritatie.

Uw kat aandacht geven

Hoewel uw kat het heerlijk vindt om alleen te zijn, is het nog altijd belangrijk haar – heel gedoseerd – aandacht te geven.

Spelen is een geweldige manier om contact te maken. Het is niet alleen heel gezond voor katten, maar ook mentaal stimulerend en het versterkt jullie band. Spelletjes waarbij jagen en vangen een rol spelen, geven uw kat de kans haar natuurlijk instinct te volgen. Experimenteer eens met opgerolde balletjes van krantenpapier of stuiterende pingpongballen, om haar een lol te doen. Voor welk spelletje u ook kiest met uw kat, het is belangrijk een speeltje of een object te gebruiken in plaats van uw handen. Zorg ook dat u bij uw kat in de buurt blijft en houd elke speelsessie kort.

Als we onze huisdieren in deze uitdagende tijd goed in de gaten houden, kunnen we er samen voor zorgen dat de veranderingen in onze dagelijkse routine geen negatief effect hebben op hun welzijn. Wanneer u zich zorgen maakt over mogelijke tekenen van stress, raadpleeg dan uw dierenarts voor advies.