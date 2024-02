Een richtlijn voor het veranderen van de voeding van uw kat

Introductie van uw kat aan nieuwe voeding moet langzaam gebeuren, om zo mogelijke maagklachten te voorkomen. Volg ons eenvoudige, zevendaagse stappenplan om uw kat veilig en met zorg aan zijn nieuwe voeding te laten wennen.

Waarom zou u de voeding van een kat veranderen?

In sommige gevallen kunt u beslissen dat het tijd is om de voeding van uw kat te veranderen. Er kunnen een aantal redenen voor deze overgang zijn, waaronder

Uw kitten is klaar voor de overstap naar volwassen voer

Uw kat heeft andere gezondheidsvereisten en heeft een speciaal dieet nodig

U wilt overstappen naar natvoer, droogvoer of mixed feeding.

Tegenwoordig zijn er complete, uitgebalanceerde voedingsmiddelen die zijn aangepast aan de leeftijd, fysiologische status en levensstijl van een kat, zonder het risico op voedingstekorten. Dit betekent dat huisdiereigenaren steeds vaker kunnen wisselen tussen verschillende soorten kattenvoer.

Waarom is het belangrijk om het eten van een kat zorgvuldig te veranderen?

De vroege ervaring van een kitten met een bepaald soort voer speelt een grote rol bij het ontstaan van voorkeuren in zijn latere leven. Daarom is het belangrijk om uit te zoeken welk soort voer uw kitten kreeg voordat u hem mee naar huis nam – hij past zich gemakkelijker aan een nieuwe omgeving aan als hij bekend voer krijgt.

Op dezelfde manier moet tijdens het leven van de kat elke verandering in de voeding geleidelijk worden doorgevoerd. Sommige katten kunnen op hun hoede zijn voor een nieuw soort voedsel. Dit vermijdingsgedrag wordt neofobie genoemd. Er wordt aangenomen dat dit gedrag een soort bescherming is tegen het binnenkrijgen van giftig of besmet voedsel. Daarom is het beter om nieuwe soorten voer gefaseerd te introduceren en mogelijke stressfactoren te verminderen, om afkeer van het nieuwe voer te voorkomen.

Hoe verandert u de voeding van uw kat

Het is het beste om gedurende een periode van minstens een week uw kat rustig te laten wennen aan een nieuwe voeding. Op deze manier kunt u maagklachten, neofobie of een andere angst bij uw kat helpen voorkomen.

Begin met het geven van kleine percentages van de nieuwe voeding, waarbij de verhouding geleidelijk wordt verhoogd totdat uw kat volledig is overgeschakeld naar zijn nieuwe voeding.

Dag 1 en 2 - 75% vorig voer + 25% nieuw voer

Dag 3 en 4 - 50% vorig voer + 50% nieuw voer

Dag 5 en 6 - 25% vorig voer + 75% nieuw voer

Dag 7 - 100% nieuw voer

Het is een goed idee om een voedingsroutine voor uw kat te hebben door vast te houden aan dezelfde eetmomenten en eetomgeving om verandering te minimaliseren en zodat uw kat zich prettig voelt tijdens de overgang naar een nieuw dieet.

Houd uw kat in de gaten

Let goed op het gedrag van uw kat als hij eenmaal helemaal is overgegaan op zijn nieuwe voer. Zo kunt u zien hoe hij op de verandering reageert – de beste voeding is zichtbaar in het uiterlijk van uw kat, in zijn lichaamsgewicht en in de kwaliteit van zijn ontlasting.