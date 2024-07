Gedurende het leven van je kat zul je zien dat zij veel veranderingen doormaakt, in gedrag, lichaamsbouw en voedingsbehoeften. De eerste paar maanden van het leven van een kitten zijn van cruciaal belang, omdat zij kennismaakt met de wereld om zich heen en uitgroeit tot een gezonde volwassen kat. Als je iets afweet van deze stadia, ben je in staat om je kat te geven wat zij nodig heeft, en haar zo de best mogelijke start in het leven te geven.

De eerste week van je kitten

Zodra je kitten is geboren, begint zij te zogen. Tijdens de eerste drie dagen van haar leven ontwikkelt elke kitten een voorkeur voor een bepaalde tepel waarmee zij gevoed wil worden. Zij blijft uit dezelfde tepel drinken zolang zij gevoed wordt door haar moeder. Het zogen gedurende de eerste dagen is erg belangrijk, want dit is de manier waarop kittens colostrum binnenkrijgen, een stof die helpt bij de ontwikkeling van hun immuniteit.

Als kittens vijf dagen oud zijn, openen ze hun ogen en na ongeveer een week valt hun navelstreng eraf. Hun gewicht neemt elke dag zo tussen de 10 g en 30 g toe, dus het is belangrijk om ze dagelijks te wegen en het gedrag van de moeder te observeren voor het geval ze verhindert dat haar jongen zich voeden.

Een kitten van twee weken oud

Alle kittens in het nestje zullen op dit punt hun eerste poging hebben ondernomen om te gaan staan, maar ze slapen ook 90% van de tijd terwijl hun lichaam snel groeit. Hun eerste melktanden gaan doorkomen - 26 worden het er - en deze worden pas vervangen door volwassen tanden als een kitten zo tussen de vijf tot zeven maanden oud is.

Een kitten van vier weken oud

Inmiddels zal je kitten actief spelen en rondlopen, en beginnen te socialiseren met zijn broers en zussen. Je kittens beginnen interesse te tonen in het vaste voedsel van hun moeder, dus je kunt beginnen om ze over te zetten van een dieet dat alleen uit melk bestaat op een dieet dat geschikter is voor deze levensfase. Dit moet geleidelijk gebeuren met een in warm water of melk geweekte brok, zodat het voor je kittens gemakkelijk is om erop te kauwen en de brok te verteren.