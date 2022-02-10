Wanneer wordt mijn kitten een kat?
Ontdek ons premium kittenvoeding assortiment
De levensduur van een kat
Tijdens de eerste maanden groeit je kitten snel en wordt ze gesocialiseerd door haar moeder en de rest van het nest. De gewichtstoename is aanzienlijk gedurende deze tijd. Als je kitten rond de vier of vijf maanden oud is, neemt haar gewicht met 100 g per week toe. Ze gaat ook minder slapen en meer spelen.
De fases die je kitten doorloopt om een kat te worden
Na één week heeft je kitten haar ogen geopend en zoogt ze bij haar moeder. Ze neemt ook elke dag 10 g tot 30 g aan gewicht toe. Het is dus belangrijk om je kitten elke dag te wegen om haar gezondheid in de gaten te houden. Na twee weken komen haar melktanden door en onderneemt hij haar eerste pogingen om op te staan.
Na een maand speelt je kitten actief - dit maakt deel uit van haar socialisatieproces en is erg belangrijk om uit te groeien tot een volwassen kat. Je kunt nu met spenen beginnen om je kitten voor te bereiden op passend vast voedsel. Nadat er twee maanden zijn verstreken, moet het spenen worden beëindigd en moet de kitten qua voeding volledig onafhankelijk zijn van haar moeder.
Tussen drie en zes maanden na haar geboorte groeit je kitten en ontwikkelt zij sterke spieren en botten en sociale vaardigheden. Je kitten heeft energierijk voedsel nodig omdat zij drie keer zoveel energie nodig heeft als een volwassen kat. Maar haar melktanden moeten nog worden vervangen door volwassen tanden, dus moet het voer gemakkelijk voor haar te eten zijn. Zij slaapt als een volwassen kat, dertien tot zestien uur per dag.
De laatste fasen in de ontwikkeling van kitten tot kat
Na een jaar is je kitten uitgegroeid tot een volwassen kat. In deze fase als jong-volwassene is je kat speels en volledig gesocialiseerd, gezond met een glanzende vacht, een sterk skelet en sterke spieren, en uitstekende jachtreflexen.
Als je het proces van de ontwikkeling van je kitten tot een volwassen kat begrijpt, ben je in staat haar de juiste ondersteuning te geven die zij nodig heeft in haar dieet, gedrag en thuisleven. Als je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kitten, raadpleegt je de dierenarts.
Gerelateerde artikelen
Deze pagina delen