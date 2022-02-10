HomeKattenKittenWanneer wordt mijn kitten een kat?

Wanneer wordt mijn kitten een kat?

Tijdens de eerste maanden groeit en verandert je kitten - maar hoe weet je wanneer zij volwassen is geworden en wat kun je doen om haar groei te ondersteunen?
Adult cat sitting outdoors in long grass.

Ontdek ons premium kittenvoeding assortiment

Kitten

Kitten

Ontdek product
Kitten Sterilised in Jelly (brokjes in gelei)

Kitten Sterilised in Jelly (brokjes in gelei)

Ontdek product
Mother & Babycat

Mother & Babycat

Ontdek product
Persian Kitten

Persian Kitten

Ontdek product
Maine Coon Kitten

Maine Coon Kitten

Ontdek product
Kitten Sterilised

Kitten Sterilised

Ontdek product
British Shorthair Kitten

British Shorthair Kitten

Ontdek product
Kitten in Gravy (brokjes in saus)

Kitten in Gravy (brokjes in saus)

Ontdek product
Mother & Babycat Mousse

Mother & Babycat Mousse

Ontdek product
Kitten in Loaf (paté in saus)

Kitten in Loaf (paté in saus)

Ontdek product
Kitten in Jelly (brokjes in gelei)

Kitten in Jelly (brokjes in gelei)

Ontdek product
Kitten Sterilised in Gravy (brokjes in saus)

Kitten Sterilised in Gravy (brokjes in saus)

Ontdek product

De levensduur van een kat

Tijdens de eerste maanden groeit je kitten snel en wordt ze gesocialiseerd door haar moeder en de rest van het nest. De gewichtstoename is aanzienlijk gedurende deze tijd. Als je kitten rond de vier of vijf maanden oud is, neemt haar gewicht met 100 g per week toe. Ze gaat ook minder slapen en meer spelen.

De fases die je kitten doorloopt om een kat te worden

Na één week heeft je kitten haar ogen geopend en zoogt ze bij haar moeder. Ze neemt ook elke dag 10 g tot 30 g aan gewicht toe. Het is dus belangrijk om je kitten elke dag te wegen om haar gezondheid in de gaten te houden. Na twee weken komen haar melktanden door en onderneemt hij haar eerste pogingen om op te staan.

Na een maand speelt je kitten actief - dit maakt deel uit van haar socialisatieproces en is erg belangrijk om uit te groeien tot een volwassen kat. Je kunt nu met spenen beginnen om je kitten voor te bereiden op passend vast voedsel. Nadat er twee maanden zijn verstreken, moet het spenen worden beëindigd en moet de kitten qua voeding volledig onafhankelijk zijn van haar moeder.

Kitten Siberische Kat binnenshuis liggend op een witte deken.

Tussen drie en zes maanden na haar geboorte groeit je kitten en ontwikkelt zij sterke spieren en botten en sociale vaardigheden. Je kitten heeft energierijk voedsel nodig omdat zij drie keer zoveel energie nodig heeft als een volwassen kat. Maar haar melktanden moeten nog worden vervangen door volwassen tanden, dus moet het voer gemakkelijk voor haar te eten zijn. Zij slaapt als een volwassen kat, dertien tot zestien uur per dag.

De laatste fasen in de ontwikkeling van kitten tot kat

Na een jaar is je kitten uitgegroeid tot een volwassen kat. In deze fase als jong-volwassene is je kat speels en volledig gesocialiseerd, gezond met een glanzende vacht, een sterk skelet en sterke spieren, en uitstekende jachtreflexen.

Als je het proces van de ontwikkeling van je kitten tot een volwassen kat begrijpt, ben je in staat haar de juiste ondersteuning te geven die zij nodig heeft in haar dieet, gedrag en thuisleven. Als je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kitten, raadpleegt je de dierenarts.

Gerelateerde artikelen

Deze pagina delen