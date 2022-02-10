Wanneer wordt mijn kitten een kat?

De levensduur van een kat

Tijdens de eerste maanden groeit je kitten snel en wordt ze gesocialiseerd door haar moeder en de rest van het nest. De gewichtstoename is aanzienlijk gedurende deze tijd. Als je kitten rond de vier of vijf maanden oud is, neemt haar gewicht met 100 g per week toe. Ze gaat ook minder slapen en meer spelen.

De fases die je kitten doorloopt om een kat te worden

Na één week heeft je kitten haar ogen geopend en zoogt ze bij haar moeder. Ze neemt ook elke dag 10 g tot 30 g aan gewicht toe. Het is dus belangrijk om je kitten elke dag te wegen om haar gezondheid in de gaten te houden. Na twee weken komen haar melktanden door en onderneemt hij haar eerste pogingen om op te staan.

Na een maand speelt je kitten actief - dit maakt deel uit van haar socialisatieproces en is erg belangrijk om uit te groeien tot een volwassen kat. Je kunt nu met spenen beginnen om je kitten voor te bereiden op passend vast voedsel. Nadat er twee maanden zijn verstreken, moet het spenen worden beëindigd en moet de kitten qua voeding volledig onafhankelijk zijn van haar moeder.