Kittens besteden veel van de tijd waarin ze niet slapen aan vachtverzorging, maar als eigenaar heb je ook verantwoordelijkheden en een rol te spelen wat betreft de vachtverzorging en hygiëne van jouw kitten.

Door je kitten op deze manier te verzorgen, bevorder je niet alleen de gezondheid en het welzijn van je huisdier, maar bouw je ook een band op.

De vacht van uw kitten onderhouden

Het regelmatig borstelen van je kitten geeft je de mogelijkheid om je kitten te controleren op parasieten, zoals vlooien en teken, en helpt haarballen te voorkomen die zich in de maag kunnen vormen.

De vacht van een kitten borstelen

Begin heel zachtjes, zodat je kitten eraan went om geborsteld of gekamd te worden.

Kam je kitten altijd met de haren mee en vervolgens tegen de haren in om losse haren en kleine klitten voorzichtig te verwijderen.

Als een klit niet meteen weggaat, ga dan zachtjes en geduldig te werk. Probeer niet hard te trekken, want dat kan de vacht beschadigen.

Het is aan te raden de vachtverzorging te beëindigen met een spelletje, zodat de sessie een prettig einde heeft voor je kitten.

In het voorjaar en de zomer, de ruiperiodes, is regelmatiger en zorgvuldiger borstelen vereist. Gebruik een rubberen massagehandschoen om losse haren gemakkelijker te kunnen verwijderen.

Vachtverzorging bij kortharige katten

Wekelijks borstelen is voldoende voor kortharige katten. Voordat je gaat borstelen, kun je de vacht met een vachtverzorgingshandschoen tegen de haren in masseren om losse haren te verwijderen en de huid te verstevigen. Gebruik een zachte borstel, liefst met natuurlijk zijden borstelharen, om beschadiging van de vacht te voorkomen.

Vachtverzorging bij katten met halflang haar en Perzische Langharen

Dagelijks een paar minuten kammen helpt klitten te voorkomen en vuil te verwijderen. Hiervoor is een metalen kam met grote tanden het meest geschikt. Wees voorzichtig met kammen, want deze gaan dieper de vacht in dan borstels. Hierdoor is de kans groter dat de huid geïrriteerd raakt. Neem dus de tijd om een goede kam te kiezen.

De nagels van een kitten knippen

Kittens gebruiken hun nagels om hun territorium te markeren. Om beschadigingen door het krabben te voorkomen zonder hun natuurlijke gedrag te belemmeren, kun je de nagels het beste knippen. Nagels knippen is volledig pijnloos maar kan je kitten overstuur maken. Daarom is het belangrijk vroeg te beginnen, zodat je kitten vanaf jonge leeftijd gewend raakt aan het proces.

Overleg met je dierenarts. Vraag voordat je begint met het knippen van de nagels aan je dierenarts welk deel van de nagels je kunt knippen zonder pijn en bloedingen te veroorzaken.

Zorg ervoor dat je kat en jijzelf comfortabel zijn. Kies eerst een comfortabele plek om te zitten. Plaats je kitten op je schoot, met haar lichaam tussen uw dijbenen. Kalmeer je kitten tijdens het knippen door over het buikje te aaien.

Gebruik voor het inkorten van de nagels een speciaal nagelschaartje voor katten. Knip het witte puntje van de nagel af. Blijf uit de buurt van het uiteinde van de roze driehoek, het vlezige deel aan de basis van de nagel (het leven). Als je te dicht bij het leven knipt, loop je het risico een beschadiging en bloeding te veroorzaken.

Neem de tijd. Het is beter een paar keer een klein stukje af te knippen dat in een keer een groot stuk.

De nagels van kittens geven een goede indicatie van hun gezondheid. Nagels die te hard of te zacht zijn, zijn tekenen van mogelijke ondervoeding of een bacteriële aanval. Dus als je een van deze symptomen opmerkt, moet je je dierenarts raadplegen.