De ontwikkeling van jouw kitten

Als je kitten net geboren is, krijgt hij antistoffen binnen via de eerste moedermelk (colostrum). Deze antistoffen beschermen je kwetsbare kitten tegen ziekteverwekkers van buitenaf. Na een week of vier nemen deze antistoffen af en heeft je kitten ook nog geen vaccinatie gehad. Ondertussen is zijn immuunsysteem nog volop in ontwikkeling en dus bevindt je kitten zich in een zeer kwetsbare fase; het zogenoemde immuniteitsgat. In deze fase kan je kitten voedingsstoffen gebruiken die zijn afweer extra ondersteunen.