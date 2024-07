Wat is een gezond gewicht voor kittens? Alles wat je moet weten

Op een maand oud, zijn kittens klaar om afgespeend te worden. Het afspenen is een periode met een hoge energiebehoefte. Introduceer nat of bevochtigd kittenvoer gemengd met melk voor kittens of water. Verhoog de daarop volgende weken geleidelijk de hoeveelheid vast voedsel terwijl je de melkvoeding of water vermindert. Voorzie minstens vier tot vijf maaltijden per dag. Ondanks al hun speelse activiteiten slapen kittens veel, tot wel 22 uur per dag tijdens de afspeenfase. Maak je dus geen zorgen als je kitten veel slaapt.