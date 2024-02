Natvoer of droogvoer – wat moet u een kat voeren?

Wanneer mensen nadenken over de voeding van hun kat, willen ze vaak weten of natvoer of droogvoer het beste is. Het beste kattenvoer moet niet alleen de beste voeding bieden, het moet ook gemakkelijk voor u zijn en uw kat moet het graag willen eten.

In het ideale geval helpt het ook om potentiële gezondheidsproblemen onder controle te houden. Natvoer voldoet uitstekend aan een aantal van die behoeften, terwijl droog kattenvoer weer goed is voor andere dingen. Natvoer draagt bij aan de vochtinname van uw kat, terwijl droogvoer helpt om de tanden van uw kat gezond te houden. Een kieskeurige eter zal eerder worden verleid door de geur van natvoer, terwijl droogvoer in het voerbakje de hele dag dezelfde kwaliteit houdt. Omdat nat en droog kattenvoer elk verschillende voordelen hebben, is het de moeite waard om te overwegen uw kat een combinatie van beide te voeren (maar niet in hetzelfde voerbakje).

Voordelen van droogvoeding

Een van de belangrijkste voordelen van droogvoer is dat het eenvoudig te bewaren is en dat u het gemakkelijk aan uw kat kunt geven. Het kan prima de hele dag in een bakje blijven liggen zonder dat het bederft. Zo kan uw kat er regelmatig een beetje van knabbelen, wat ideaal is voor het ondersteunen van gezonde eetgewoontes. Als droogvoer een goede samenstelling heeft, helpt het ook om de gezondheid van zijn gebit te ondersteunen. Het licht schurende oppervlak van de brokjes helpt de hoeveelheid tandplak op de tanden van uw kat onder controle te houden.

Voordelen van natvoeding

Veel katten krijgen niet genoeg vocht binnen door te drinken en hebben hun voer nodig om de hoeveelheid water die ze drinken aan te vullen. Een belangrijk voordeel van natvoeding is dat uw kat er extra water door binnenkrijgt, waardoor hij niet alleen genoeg vocht krijgt, maar u ook de kans op gezondheidsproblemen verkleint, bijvoorbeeld nier- of urinewegproblemen.

Natvoeding heeft ook het extra voordeel dat het een rijker aroma afgeeft dan droog voer, wat belangrijk is voor katten omdat ze zwaar op hun reukvermogen vertrouwen en minder op hun gevoel voor smaak. Het reukvermogen van een kat is normaal gesproken veel sterker dan dat van de gemiddelde mens, terwijl de tong van een mens ongeveer twintig keer meer smaakpapillen heeft dan de tong van een kat.