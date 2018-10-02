Wat is het felien immunodeficiëntie-virus?

Het felien immunodeficiëntie-virus (FIV) bij katten is het equivalent van HIV. Het is belangrijk om te vermelden dat mensen niet kunnen worden geïnfecteerd met FIV, terwijl ongeveer 1-5% van de katten drager van het virus is.

Als een kat eenmaal is geïnfecteerd met FIV, blijft ze de dat voor de rest van haar leven.

Hoe verspreidt FIV zich in de kattengemeenschap?

FIV wordt verspreid door vechten en bijten, dus het wordt vaker aangetroffen bij jongere, niet-gesteriliseerde katten die naar buiten kunnen, vooral wanneer ze een territorium vestigen.

Het kan ook worden verspreid door bloedtransfusies als het bloed niet vooraf is gescreend.

Wat gebeurt er als katten besmet zijn met het felien immunodeficiëntie-virus?

FIV vordert heel langzaam over een aantal jaren en vernietigt de witte bloedcellen van de kat - dit betekent dat ze hun vermogen om ziektes te bestrijden verliezen. Deze verzwakking van het immuunsysteem leidt tot gevoeligheid voor secundaire infecties, terwijl het langer duurt om te herstellen van alledaagse ziektes en aandoeningen.

Wat zijn de symptomen van FIV?

Een kat die lijdt aan FIV vertoont verschillende symptomen. Als eigenaar moet u speciaal letten op:

Gewichtsverlies

Koortsaanvallen

Infecties

Diarree

Lusteloosheid

Besmette katten kunnen ook neurologische ziekten en sommige vormen van kanker ontwikkelen.

Zijn er tests om erachter te komen of mijn kat FIV heeft?

Uw dierenarts kan via een bloedtest vaststellen of uw kat of kitten is geïnfecteerd met FIV.

Als mijn kat FIV heeft, moet ik dan euthanasie overwegen?

Het hebben van FIV is geen reden voor euthanasie, maar verstandige gezondheidsmaatregelen moeten worden genomen. Katten kunnen beter niet vrij rondlopen als het risico bestaat dat ze andere katten besmetten.

Kan ik mijn kat of kitten tegen FIV laten vaccineren?

Er is nu een vaccin tegen het felien immunodeficiëntie-virus, dat al sinds 2002 bestaat.

Als het erom gaat uw kitten te laten vaccineren, moet u iets afweten van de verschillende categorieën vaccins.

Concreet zijn er twee categorieën: ´kern´ of ´aanbevolen´. Alle kernvaccins moeten aan alle kittens en katten, ongeacht hun levensstijl, worden toegediend door dierenartsen.

De kernvaccins omvatten:

Kattengriep - zowel het kattenherpesvirus (fHV) als het felien calicivirus (FCV)

Felien panleukopenievirus (FPV)

Kattenleukemievirus (FeLV)

Het FIV-vaccin valt niet in de kerncategorie, wat betekent dat niet alle katten of kittens dit nodig hebben. De vaccins die tot de aanbevolen categorie behoren, worden toegediend door dierenartsen, afhankelijk van de levensstijl van de kat of het kitten.

Als u zich zorgen maakt en wilt weten wat de juiste vaccinaties zijn voor uw nieuwe kitten, spreek dan met uw dierenarts omdat deze voorstellen kan doen op basis van verschillende factoren, waaronder of uw kat naar buiten gaat en of ze in contact komt met andere katten.

Hoeveel injecties krijgt mijn kat of kitten?

De FIV vaccinatie is een kuur van drie injecties, met tussenpozen van twee tot vier weken.

Wanneer is mijn kat beschermd tegen FIV?

Uw kitten is pas na de derde injectie beschermd, wat betekent dat u haar tot die tijd binnen moet houden.

Heeft het FIV-vaccin een booster nodig?

Uw kitten heeft dan een reguliere booster nodig, één jaar na de tweede injectie en daarna jaarlijks. Uw dierenarts zal u adviseren over het vaccinatieschema en u eraan herinneren wanneer de boosters moeten worden toegediend.

Denk eraan, als u niet zeker bent over iets met betrekking tot de vaccinaties die uw nieuwe kitten of kat moet hebben, praat dan altijd met uw dierenarts.