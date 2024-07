Er zijn verschillende manieren om uw kat van geboorte tot volwassenheid gezond en tevreden te houden, onder andere door middel van haar voeding en de band die zij opbouwt met haar voedsel.

Voeding van uw kitten tot vier weken na de geboorte

In de eerste maand na de geboorte krijgen kittens tijdens het zogen alle voeding die de nodig hebben van hun moeder. In het begin krijgen ze colostrum - een melkachtige vloeistof die helpt hun immuunsysteem in het vroege leven te ondersteunen - gevolgd door melk. Als uw dierenarts dat adviseert, kunt u de pasgeborene kittenmelk geven om er zeker van te zijn dat ze alles krijgt wat ze nodig heeft. Dit is vooral belangrijk als de moeder geen melk heeft, niet genoeg melk heeft of het nest zeer groot is.

In het begin valt uw kitten misschien een beetje af terwijl ze leert om te zogen. Daarna moet het gewicht echter gestaag toenemen. Weeg uw kitten elke dag en raadpleeg uw dierenarts als haar gewicht stagneert of daalt. Het beste wat u tijdens deze periode kunt doen, is ervoor zorgen dat uw kittens en hun moeder veilig zijn en niet worden gestoord, zodat ze in alle rust kunnen zogen.

Voeding van uw kitten tussen vier weken en vier maanden na de geboorte

Vier weken na geboorte begint uw kitten belangstelling te tonen voor vast voedsel en kunt u beginnen met spenen. Doe dit door droge brokken vochtig te maken met kittenmelk of water tot een papje ontstaat, zodat uw kitten het gemakkelijk kan opeten, of gebruik in plaats daarvan nat voedsel. Kies een voer dat specifiek is ontworpen voor kittens en dat hun groei ondersteunt. Het moet bijvoorbeeld zijn verrijkt met antioxidanten om de productie van antilichamen te stimuleren, omdat tijdens het spenen de immuniteit die ze van hun moeder hebben gekregen, begint af te nemen.

U kunt beginnen met het aanwennen van goede eetgewoonten door afstand te creëren tussen de plaatsen waar uw kitten eet, speelt, slaapt en haar behoefte doet. Daarmee bootst u het gedrag na dat een kat van nature vertoont. Zorg ook voor voldoende vers water zodat uw kitten niet uitdroogt.