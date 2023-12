Inwendige parasieten bij katten

Vooral kittens zijn gevoelig voor inwendige parasieten, omdat hun immuunsysteem nog in ontwikkeling is.

Er zijn twee soorten inwendige parasieten waarvoor uw kitten gevoelig kan zijn, namelijk:

protozoa

wormen

Wat zijn protozoa?

Protozoa zijn eencellige organismen die diarree kunnen veroorzaken.

Kittens hebben voornamelijk last van twee specifieke soorten micro-organismen. Beide kunnen ernstige diarree en onvolledige spijsvertering veroorzaken, hetgeen mogelijk kan leiden tot uitdroging en gewichtsverlies. Dit zijn:

Giardia – microscopische protozoa die zich vasthechten aan het slijmvlies van de dunne darm

Coccidia - binnengekregen door het doorslikken van cysten die op de grond aanwezig zijn waar hun prooi zich bevindt, met name in het geval van muizen

Sommige van deze parasieten gedijen buitengewoon goed in specifieke omgevingen en zijn zelfs resistent tegen vocht.

Hoe kan een kat besmet worden met protozoa?

Een kat of kitten kan op één van de volgende manieren besmet worden:

Door het opeten van de infectieuze vorm van de parasiet in de vorm van een cyste

Door het verzorgen of likken van een vacht die is verontreinigd met uitwerpselen

Door het delen van een vuile kattenbak

Door iets te eten dat is vervuild door uitwerpselen

Symptomen van protozoa bij katten

Alleen uw dierenarts kan deze parasieten herkennen en de juiste behandeling voorschrijven. Niettemin kunnen besmette katten een aantal symptomen vertonen waarop u kunt letten, waaronder:

Diarree

Bloederige ontlasting

Zwelling en roodheid rond de anus

Slijm of oöcysten in de uitwerpselen

Als u zich zorgen maakt over uw kat omdat deze één van de bovenstaande symptomen vertoont, moet u direct met de kat naar de dierenarts.

Behandeling van protozoa bij katten

De dierenarts schrijft orale medicatie voor om de parasieten te bestrijden.

Er is een vaccin voor giardia bij katten, maar het wordt zelden voorgeschreven vanwege de effectiviteit van orale behandelingen.

Wormen

Wormen zijn parasieten die zich nestelen in de darmen van katten of kittens.

Er zijn twee soorten wormen vaak worden aangetroffen bij katten:

Rondwormen: deze wormen bevinden zich in de dunne darm van de kitten. Hier vormen ze ballen die een blokkade van de darmen kunnen veroorzaken. Ze kunnen worden gedetecteerd door de aanwezigheid van eitjes in de ontlasting van de kat of rond de anus.

Lintwormen: lintwormen hechten zich aan de darmwanden en kunnen opzwelling, diarree en soms vachtschade veroorzaken. De aanwezigheid ervan kan worden vastgesteld in de ontlasting. Ze zien eruit als rijstkorrels.

Hoe kan een kat besmet worden met wormen?

Besmetting kan variëren afhankelijk van het type worm, maar de meest gangbare manier waarop een kat of kitten wormen krijgt, is door in contact te komen met eitjes of met uitwerpselen van een andere besmette kat.

Sommige buitenkatten jagen op knaagdieren en worden besmet door larven van wormen in het weefsel van hun prooi.

Nesten van kittens kunnen wormen krijgen als hun moeder besmet is. Dit gebeurt tijdens het zogen, wanneer larven van wormen worden doorgegeven door middel van de moedermelk.

Symptomen van wormen bij katten

Het is onmogelijk van buitenaf te zien of een kat of kitten wormen heeft. Er zijn echter een aantal symptomen die zich voordoen bij een besmetting met wormen waarop u kunt letten:

Diarree

Gewichtsverlies

Droge of ruwe vacht

Braken

Bloed in de ontlasting

Een opgezette buik

Lusteloosheid

Wormen zichtbaar in de uitwerpselen of rond de anus

Behandeling en preventie van wormen bij katten

Katten of kittens moeten regelmatige ontwormingsbehandelingen ondergaan tijdens hun eerste vaccinatieprogramma.

Uw dierenarts doet specifieke aanbevelingen voor een ontwormingsroutine op basis van de levensstijl van uw kat, specifiek rekening houdend met de vraag of uw kat naar buiten gaat en in contact komt met andere katten.

Het is belangrijk om met uw dierenarts te praten over zowel het vaccinatieschema als eventuele behandelingsplannen voor inwendige parasieten om ervoor te zorgen dat uw kitten gezond blijft zolang het immuunsysteem nog in ontwikkeling is.