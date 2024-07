Je bent je aan het voorbereiden om je nieuwe kitten voor vele jaren welkom te heten in je dagelijkse leven en je huis. Hoewel het van essentieel belang is om het juiste voedsel te kiezen, zijn er een aantal andere voorbereidingen die je moet treffen, zoals waar je kitten zal gaan eten en drinken, waar zij gaat slapen en een aantal dingen om mee te spelen.

Door een checklist te maken met essentiële items die aanwezig dienen te zijn voordat je kitten arriveert, zorg je dat je kitten zich in een mum van tijd thuis bij je voelt.

Kattendraagmand

Het is gevaarlijk om je nieuwe kitten los in de auto mee te nemen, dus het is belangrijk om een kattendraagmand aan te schaffen die groot genoeg is om te gebruiken als je kat volledig volgroeid is. Maak deze comfortabeler voor je kitten door een deken onderin te leggen. Koop ook een reservemat voor het geval er ongelukjes gebeuren als gevolg van reisstress.

Kittenbed

Een comfortabel bed om in te slapen is essentieel voor je nieuwe kitten. Dit helpt je kitten om zich veilig te voelen in haar nieuwe omgeving. Wees echter niet verbaasd als je kitten haar eigen favoriete slaapplaats vindt, want dat is één van de vele manieren waarop zij over haar territorium beslist en haar ruimte indeelt.

Kattenbak

Je kitten heeft een bak met voldoende kattenbakkorrels nodig. Schaf ook een troffel aan om uitwerpselen en vervuilde kattenbakkorrels te verwijderen. Een afgedekte kattenbak wordt aanbevolen om rommel te voorkomen en de verspreiding van geurtjes te verminderen, maar sommige kittens houden niet van overdekte kattenbakken, dus je zult moeten zien hoe de jouwe reageert.

Schoteltjes voor voedsel en water voor je kitten

Zorg dat je nieuwe kitten twee schoteltjes heeft. Gebruik schaaltjes van porselein, metaal of glas, want veel katten houden niet van de smaak van water uit plastic kommetjes. Je moet een klein schaaltje hebben voor voedsel en een grotere voor drinkwater, dat er altijd moet staan.

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte tussen de twee schoteltjes is om te voorkomen dat het water vuil wordt door het voedsel. Katten moeten namelijk altijd toegang hebben tot vers drinkwater om hun urinewegen gezond te houden.

Krabpaal en kattenboom

Katten moeten idealiter toegang hebben tot een krabplek waar ze voor hun nagels kunnen zorgen, dus het wordt aanbevolen om een krabpaal aan te schaffen. Je zou ook moeten investeren in een kattenboom, want kittens houden van het klimmen naar een hogere en meer dominante positie, en ze genieten ervan om tussen de takken door te klauteren. Een kattenboom voldoet ook aan de behoefte van je kitten aan lichaamsbeweging.