Verhuizen met een kat: hoe pak je dat aan?

Wat je kat ook gewend is, het is slim om hem na de verhuizing minstens twee tot drie weken binnen te houden.

Heb je na deze eerste weken het gevoel dat je kat er klaar voor is om naar buiten te gaan? Dan kunnen de volgende tips helpen om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen:

Vóór het eten weer thuis. Laat je kat voor het eerst naar buiten gaan vlak voordat het zijn normale etenstijd is. Zo kun je je kat makkelijker weer naar binnen roepen door met de brokjes te rammelen of met het vertrouwde geluid van een blikje of zakje kattenvoeding dat geopend wordt.





. Kijk goed of je tuin veilig is voor je kat. Haal scherpe spullen weg, let op giftige planten en zorg dat er geen plekken zijn waar je kat vast kan komen te zitten. Natuurlijk helpt het ook als je tuin goed is afgesloten, dan kan je kat niet zomaar weglopen. Je kan er ook voor kiezen om je kat naar buiten laten aan een tuigje.. Je kat kan het buiten behoorlijk spannend vinden. Laat de deur naar binnen open, zodat je kat altijd terug kan als hij dat wil. Katten houden ook van schuilplaatsen in al die open ruimte. Zet bijvoorbeeld een plantenbak neer waar je kat in kan zitten om alles rustig te bekijken.. Laat je kat eerst korte tijd buiten en maak de uitstapjes langzaam steeds wat langer. Ga samen met je kat naar buiten en kijk of hij het leuk vindt. Wil je kat niet naar buiten? Dat is helemaal niet erg. Probeer het gewoon een andere keer opnieuw. In het begin is het beter om je kat niet ’s avonds buiten te laten.