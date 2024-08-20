Verhuizen met een kat: hoe pak je dat aan?
Verhuizen is een grote verandering, niet alleen voor jou, maar zeker ook voor je kat. Katten houden van hun eigen plekje en vinden nieuwe dingen vaak erg spannend. Gelukkig kun je veel doen om het verhuizen met je kat zo fijn mogelijk te laten verlopen. In dit artikel ontdek je handige tips die je kat kunnen helpen vóór, tijdens en na de verhuizing. Hopelijk voelt je kat zich snel thuis in het nieuwe huis!
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Verhuizen met je kat naar een nieuw huis
Het is belangrijk om je kat zo weinig mogelijk onrust te geven tijdens het verhuizen. De verhuizing zal altijd spannend zijn, maar met een paar handige tips kun je het voor je kat gemakkelijker maken. Begin ruim voordat je daadwerkelijk gaat verhuizen, al met de voorbereidingen.
Tips voor het verhuizen met een kat
Geruststellende feromonen
Feromonen zijn geurstoffen die wij als mensen niet kunnen ruiken, maar katten wel. De feromonen die je kat aanmaakt op zijn gezicht, verspreidt je kat door kopjes te geven tegen meubels en andere voorwerpen. Op die manier zorgt je kat ervoor dat zijn leefomgeving vertrouwd gaat ruiken en aanvoelen.
Deze geruststellende kattenferomonen kunnen inmiddels worden nagemaakt. Ze zijn verkrijgbaar als verdamper voor in het stopcontact en als spray voor op bepaalde plekken. Het is goed om hier al mee te starten voordat je begint met inpakken of er andere dingen in huis gebeuren die anders dan anders zijn voor je kat. Plaats ook een of meer verdampers in het nieuwe huis en spray in de reismand van je kat. Zo ruikt het tijdens de reis en na aankomst meteen wat vertrouwder voor je kat.
Wennen aan de reismand
Het klinkt misschien gek, maar het is slim om de reismand van je kat al van tevoren in huis te zetten. Zo kan je kat rustig wennen aan de mand en er zelf in gaan kijken. Leg er een speeltje in of gebruik een feromoonspray, zodat je kat zich veilig voelt. Zo leert je kat dat de mand niet alleen is om in te reizen, maar ook een fijne plek kan zijn.
Een zo normaal mogelijk dagritme
Een speciale ruimte waar je kat tot rust kan komen
Het voorbereiden van de reis
Zorg dat je alle papieren en spullen die je nodig hebt van tevoren klaarlegt. Als jij rustig blijft, voelt je kat zich ook fijner. Heb je vragen over het reizen met je kat? Of wordt je kat vaak misselijk of erg gestrest in de auto? Je dierenarts geeft je advies op maat en kan je helpen om de reis zo soepel mogelijk te laten verlopen voor je kat.
Je contactgegevens aanpassen in de chipregistratie
Schrijf je kat in bij een dierenarts in de nieuwe buurt, als je niet meer naar je oude dierenarts kunt. Vergeet ook niet je contactgevens aan te passen in de databank waarin het chipnummer van je kat geregistreerd staat. Een plaatje of kokertje met contactgegevens aan de halsband (een veilige kattenhalsband) kan ook een goed idee zijn. Dan weet iedereen van wie je kat is, of je nu net verhuisd bent of niet.
Denk na over een logeeradres of kattenpension
Je kat laten wennen in een nieuw huis
Als je in het nieuwe huis bent, is het belangrijk om je kat rustig te laten wennen. Je maatje heeft tijd nodig om tot rust te komen in de nieuwe omgeving. Begin met een rustige kamer, waar je kitten even kan bijkomen van alle drukte. Wat kan je nog meer doen om je kat te helpen zich thuis te laten voelen? Hier zijn een paar handige tips.
1. Om te beginnen
Zorg dat je eerst de spullen van je kat uitpakt voordat je je hem uit de reismand laat. Het is fijn voor je kat om meteen zijn eigen voerbak, kattenbak, mandje en speelgoed terug te zien. Gebruik nu geen nieuwe spullen of ander voer, maar juist de vertrouwde dingen van thuis. Zet je kat in een rustige kamer met al zijn eigen spullen, doe de deur dicht en geef hem de tijd om alles op zijn gemak te ontdekken.
2. Vertrouwde geuren
Al voordat je kat aankomt kun je feromoonspray gebruiken of verdamper in het stopcontact plaatsen in de ruimte(s) waar je kat het eerst zal verblijven. Je kunt je kat ook helpen door een zacht doekje onder zijn kin te wrijven en daarna over meubels en stoffen in het nieuwe huis te halen. Zo verspreidt je kat zijn eigen geur, wat hem helpt zich veilig en vertrouwd te voelen.
3. Wees voorbereid op ongelukjes
Zelfs een kat die altijd netjes op de kattenbak gaat, kan in een nieuw huis een keer een ongelukje hebben. Blijf rustig en laat je kat zien waar de kattenbak nu staat. Zorg dat de kattenbak helemaal schoon is, dan is de kans het grootst dat je kat hem gebruikt.
4. Ga niet te snel
Je kat moet stap voor stap wennen aan het nieuwe huis. Laat je kat eerst bijkomen in zijn eigen veilige kamer. Als je merkt dat je kat zich daar prettig voelt, kun je hem langzaam meer van het huis laten zien. Zorg er wel voor dat alle ramen en deuren goed dicht blijven, zodat je kat zijn nieuwe thuis veilig kan ontdekken.
5. Het dagritme van je kat aanhouden
Hoe vaker je kat in het nieuwe huis vertrouwde dingen meemaakt zoals eten, spelen en knuffelen, hoe sneller hij zich thuis zal voelen. Vaste gewoonten kunnen je kat rust geven, ook als alles om hem heen nieuw is. Probeer daarom het gewone dagritme van je kat zo snel mogelijk weer op te pakken.
6. Let op signalen van stress
Natuurlijk geeft een verhuizing je kat altijd wel wat stress. Meestal went je kat binnen een paar dagen aan het nieuwe huis en zie je dat je kat zich meer op zijn gemak voelt. Merk je na een tijdje dat je kat nog steeds niet rustig is, niet goed wil eten of andere tekenen van stress laat zien? Neem dan contact op met je dierenarts.
Verhuizen met een buitenkat
Heb je een kat die graag naar buiten gaat? Of misschien zelfs vooral buiten leeft? Dan vraag je je misschien af wanneer je kat of kitten naar buiten mag in het nieuwe huis. Dit hangt af van je kat en van de nieuwe omgeving. Een oudere kat kan verhuizen anders ervaren dan een jonge kitten. Verhuizen met een buitenkat brengt andere uitdagingen met zich mee dan verhuizen met een binnenkat. Neem de tijd en laat je kat stap voor stap wennen. Zo wordt de overgang naar het nieuwe huis gemakkelijker, of je kat nu een binnen- of een buitenkat is.
Hoe lang moet je je kat binnen houden na een verhuizing?
Heb je na deze eerste weken het gevoel dat je kat er klaar voor is om naar buiten te gaan? Dan kunnen de volgende tips helpen om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen:
Vóór het eten weer thuis. Laat je kat voor het eerst naar buiten gaan vlak voordat het zijn normale etenstijd is. Zo kun je je kat makkelijker weer naar binnen roepen door met de brokjes te rammelen of met het vertrouwde geluid van een blikje of zakje kattenvoeding dat geopend wordt.
Veiligheid voor alles. Kijk goed of je tuin veilig is voor je kat. Haal scherpe spullen weg, let op giftige planten en zorg dat er geen plekken zijn waar je kat vast kan komen te zitten. Natuurlijk helpt het ook als je tuin goed is afgesloten, dan kan je kat niet zomaar weglopen. Je kan er ook voor kiezen om je kat naar buiten laten aan een tuigje.
Schuilplaatsen. Je kat kan het buiten behoorlijk spannend vinden. Laat de deur naar binnen open, zodat je kat altijd terug kan als hij dat wil. Katten houden ook van schuilplaatsen in al die open ruimte. Zet bijvoorbeeld een plantenbak neer waar je kat in kan zitten om alles rustig te bekijken.
Beetje bij beetje. Laat je kat eerst korte tijd buiten en maak de uitstapjes langzaam steeds wat langer. Ga samen met je kat naar buiten en kijk of hij het leuk vindt. Wil je kat niet naar buiten? Dat is helemaal niet erg. Probeer het gewoon een andere keer opnieuw. In het begin is het beter om je kat niet ’s avonds buiten te laten.
Zal een kat teruggaan naar zijn oude huis?
Het is daarom goed om er rekening mee te houden dat dit zou kunnen gebeuren. Geef de nieuwe bewoners en je oude buren je telefoonnummer. Dan kunnen zij je bellen als je kat teruggaat naar het oude huis.
Ook voor een buitenkat is het belangrijk om rustig te wennen aan het nieuwe huis met alle tips die hierboven zijn besproken. Hoe prettiger je kat zich voelt in het nieuwe huis, hoe kleiner de kans dat hij zal willen teruggaan naar het oude huis.
Verhuizen zal altijd spannend zijn voor je kat. Maar met een goede voorbereiding en een rustige aanpak, kun je je kat helpen om zich zo snel mogelijk thuis te voelen in jullie nieuwe huis.
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