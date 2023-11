Tegenwoordig zijn er dierenklinieken die specifiek zijn ontworpen voor katten of die speciale openingstijden of wachtruimtes voor katten hebben. Het is de moeite waard om na te gaan of dat mogelijk is of dat de dierenarts een bijzondere interesse voor katten heeft. Het is ook een goed idee om voordat u uw keuze maakt eerst kennis te maken met de dierenarts om er zeker van te zijn dat er een klik is.



Als u een dierenarts hebt gekozen, moet u ervoor zorgen dat u het telefoonnummer ergens bewaart waar u en uw gezinsleden het gemakkelijk kunnen vinden.