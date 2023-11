Het eerste bezoek aan de dierenarts van je kitten

Het is belangrijk om je kitten zo snel mogelijk na aankomst in jouw huis mee te nemen naar de dierenarts. Je dierenarts moet een aantal belangrijke controles en behandelingen uitvoeren, zoals vaccinaties en ontwormen. Dit is een goede gelegenheid om meer te weten te komen over de gezondheid van je kitten en hoe je goed voor hem kunt zorgen.