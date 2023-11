Kittenvoeding is speciaal ontwikkeld om maximale ondersteuning te bieden in de eerste weken van haar jonge leven. Maar de behoefte van een kat verandert naarmate zij ouder wordt. Rond de vier á vijf weken mag een kitten over op vaste voeding. Zodra het kittengebit is gewisseld blijven de nutriënten in het kittenvoer essentieel voor de groei totdat het kitten 1 jaar oud is.