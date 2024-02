Iedere kitten is anders. Dus als uw huisdier zijn krabpaal niet gebruikt, kan dat zijn omdat die op de verkeerde plaats staat, of omdat hij er misschien niet goed uitziet of niet goed ruikt.

De krabpaal moet op de plaats staan waar uw kitten de meeste tijd doorbrengt. Kijk ook goed hoe uw kitten het liefst zijn klauwen scherpt aan de paal. Strekt hij zich uit op zijn achterpoten? Of strekt hij zich uit op de vloer? Op basis daarvan kunt u kiezen voor een hoge krabtoren of een lange krabmat.