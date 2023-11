De basis van vachtverzorging van het kitten

Een of twee keer per week een paar minuten borstelen is geschikt voor halflange vachten, terwijl langharige kittens dagelijks moeten worden geborsteld. Een gewone borstel of een groot getande metalen kam is het beste voor het verwijderen van vuil en haren van deze vachttypen. Wees voorzichtig met kammen, want deze gaan dieper de vacht in dan borstels. Hierdoor is de kans groter dat de huid geïrriteerd raakt.

Conditionersprays kunnen nuttig zijn om klitten/vervilting te voorkomen bij rassen met dichte vachten, zoals de Noorse Boskat of de Maine Coon.