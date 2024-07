Training werkt het beste als de sessies betrekkelijk kort zijn en met regelmatige tussenpozen worden gehouden, de kat niet door andere zaken wordt afgeleid, de gegeven beloning iets is dat een grote waarde heeft voor de kat en het gedrag dat wordt aangeleerd niet is geassocieerd met een negatieve ervaring in het verleden.

Hoe katten leren

Een kitten leert basisvaardigheden in de eerste zes maanden na geboorte door de dominante rol van de moeder en de interactie met haar broertjes en zusjes. Een kitten begint met het imiteren van de handelingen van haar moeder en leert vervolgens zelf door te experimenteren. Wat je kunt bijdragen aan het leerproces van je kitten is daarom beperkt, maar je bent wel verantwoordelijk voor het voltooien van haar socialisatie binnen de context van haar nieuwe omgeving.

De rol van de moederkat

Het is raadzaam te wachten tot je kitten minstens twee maanden oud is voordat je haar scheidt van haar moeder en broertjes en zusjes. Moederkatten spelen een vitale rol in de opvoeding van hun kittens door hen hygiëne en sociale gewoonten bij te brengen door een voorbeeld te zetten en door middel van spel, maar ook door hen te voeden, in toom te houden, te troosten en te beschermen.