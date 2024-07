Uw vrouwelijke kat laten steriliseren is een belangrijke beslissing. Het kan de gezondheid en het welzijn van uw kat positief beïnvloeden, maar het kan ook een aantal complicaties en gevolgen hebben.

Wat is steriliseren?

Steriliseren is het proces waarbij de vrouwelijk kat onvruchtbaar wordt gemaakt. Bij mannelijk katten heet dit castratie, hoewel deze term soms ook wordt gebruikt om naar het sterilisatieproces van zowel katers als poezen te verwijzen.

Hoe werkt sterilisatie?

Sterilisatie moet worden uitgevoerd door een dierenarts of een andere daarvoor opgeleide professional en houdt in dat uw kat een operatie ondergaat. Hiermee wordt voorkomen dat de vrouwelijk kat - ook wel een poes genoemd - eicellen aanmaakt die kunnen worden bevrucht door een mannelijke kat en tevens wordt voorkomen dat haar lichaam geslachtshormonen afgeeft die katers aantrekken.

Wanneer kan ik mijn kat laten steriliseren?

Ongeacht of het om mannelijke of vrouwelijke katten gaat, castratie of sterilisatie moet rond de puberteit plaatsvinden. Voor poezen betekent dit dat ze zes tot zeven maanden oud zijn, hoewel sterilisatie al veilig kan worden uitgevoerd vanaf een leeftijd van drie maanden. Vrouwelijke kittens hebben hun eerste krolsheid doorgaans als ze zes maanden oud zijn. U neemt dan een verandering in hun gedrag waar, zoals veel miauwen, tegen uw benen of meubels aan wrijven en een paringshouding aannemen wanneer hun rug wordt aangeraakt.

Moet ik mijn kat laten steriliseren?

U besluit zelf of u de kat laat steriliseren of dat u haar in de toekomst kittens wilt laten krijgen. Er zijn een aantal voordelen aan het steriliseren van uw kat. Het belangrijkste is dat het haar leven aanzienlijk kan verlengen.

Steriliseren kan ook tot het volgende leiden:

Het voorkomt ongewenste nesten

Het vermindert de kans dat uw poes met andere katten vecht

Het vermindert de kans op de verspreiding van SOA's

Het verkleint het aantal zwerfkatten dat voorkomt uit ongewenste nesten

Het vermindert de symptomen van krolsheid die voor eigenaars lawaaierig en irritant kunnen zijn

Welke gevolgen heeft steriliseren voor het dieet van mijn kat?

Zodra uw kat is gesteriliseerd, zult u veranderingen in haar gedrag waarnemen - waaronder haar eetgewoonten. Haar eetlust kan met 20-25% toenemen, maar haar werkelijke energieverbruik daalt met 30%. Dit betekent dat uw poes snel geneigd is om teveel te eten, waarbij de extra energie als vet wordt opgeslagen.

Als u besluit de kat te laten steriliseren terwijl ze nog een kitten is, gaat het groeiproces gewoon door. Daarom heeft ze voeding nodig die de groei ondersteunt zonder dat de kitten onnodig in gewicht toeneemt. Specifieke voeding, speciaal samengesteld voor gesteriliseerde kittens, is één van de beste dingen die u haar op dit punt in haar leven te eten kunt geven.

Welke andere complicaties kunnen er zich voordoen bij sterilisatie?

De zwaarste complicaties die met steriliseren in verband kunnen worden gebracht is de mogelijke gewichtstoename van uw kat. Dit kan namelijk op zijn beurt weer leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Diabetes en gewrichtsaandoeningen worden beide in verband gebracht met obesitas bij katten. Katten die weinig bewegen of binnenshuis leven kunnen te maken krijgen met spijsverteringsproblemen als gevolg van dat gebrek aan beweging en omdat ze veel tijd doorbrengen met het verzorgen van hun vacht.

De beslissing om uw kat te laten steriliseren is een beslissing die haar gezondheid en het gezinsleven positief kan beïnvloeden, maar het heeft wel langdurige effecten. Als u meer wilt weten, spreek dan met uw dierenarts. Deze kan u adviseren over de beste manier van handelen.