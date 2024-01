Belangrijke items

Als u uw kat voor het eerst mee naar huis neemt, hebt u een aantal basisitems nodig. Dit zijn onder andere:

Mandje: hiermee wordt een slaapplaats bedoeld waar de kitten of kat zich comfortabel en veilig voelt. Plaats het mandje niet direct op de vloer, bij voorkeur op een plek waar de kitten zich veilig voelt, vrij van tocht en op een plek waar niet te veel mensen langslopen.

: Er moet altijd een bakje vers water staan voor uw kat. Er zijn ook drinkfonteintjes verkrijgbaar als een alternatief voor een drinkbakje. Van katten is bekend dat ze met name van de beweging van het water houden; dit stimuleert hen om meer te drinken. Voerbakjes: u moet ervoor zorgen dat u een klein bakje hebt voor brokjes. Plaats dit ver genoeg van de waterbak af zodat dit niet vies wordt. Als alternatief kunt u een voerpuzzel gebruiken, met name bij katten die binnenshuis leven. Voerpuzzels dagen uw kat mentaal en fysiek uit en zorgen er zo voor dat haar natuurlijke jachtinstinct wordt bevredigd. Er is een overgangsperiode nodig voordat de kat weet hoe zij met dit soort puzzels moet omgaan.

u moet ervoor zorgen dat u een klein bakje hebt voor brokjes. Plaats dit ver genoeg van de waterbak af zodat dit niet vies wordt. Als alternatief kunt u een voerpuzzel gebruiken, met name bij katten die binnenshuis leven. Voerpuzzels dagen uw kat mentaal en fysiek uit en zorgen er zo voor dat haar natuurlijke jachtinstinct wordt bevredigd. Er is een overgangsperiode nodig voordat de kat weet hoe zij met dit soort puzzels moet omgaan. Een kattenboom: een accessoire dat zowel leuk als nuttig is voor uw kat en dat haar in staat stelt om veilig te krabben, klimmen en zich te verstoppen. Een kattenboom draagt ook bij aan het positieve welzijn van uw kat omdat er met haar natuurlijke instincten rekening wordt gehouden.

Het wordt aanbevolen om meer dan één exemplaar van elk item te kopen en deze op verschillende plekken in het huis te plaatsen. Zo heeft uw nieuwe kat iets te kiezen en kan zij zich, als zij daar behoefte aan heeft, op een stil plekje terugtrekken, weg van bezoekers of harde geluiden.

Omgeving

De omgeving speelt een belangrijke rol bij de gezondheid en het welzijn van uw kat. Een gunstige omgeving is er een waarin de kat zonder al te veel problemen veilig gesocialiseerd kan worden. Bovendien laat een gunstige omgeving de kat wennen aan de mensen en de dingen om hem heen.

Zelfs als uw kat nog heel jong is, organiseert en markeert zij haar territorium al. Dit is de plek waar uw kat gaat slapen, spelen, jagen, eten, zich verstoppen, klimmen en de plek waar zij wordt geknuffeld. Thuis organiseert uw kat haar leven rond vier verschillende gebieden waarmee u rekening moet houden als u gedragsproblemen wilt voorkomen. Met name bij katten die binnenshuis leven.

Voergebieden: deze moeten zich op rustige plekken bevinden, uit de buurt van de kattenbak en in een ander gebied dan waar u eet. U kunt beter niet de eetkamer of plekken gebruiken waar uw kat tijdens het eten kan worden gestoord. Geef uw kat de ruimte als zij eet.

Rustplaats: deze plek varieert in de loop van de dag afhankelijk van het zonlicht en warmtebronnen. Katten houden er van nature van om op een hoog punt te slapen en ze kiezen vaak de plek die ze het beste uitkomt. Zorg er dus voor dat uw kat uit voldoende vrije ruimte kan kiezen.

Sanitair gebied: de kattenbak moet ergens op een rustige plek worden geplaatst en permanent toegankelijk zijn. De kattenbank mag niet in de buurt van het eetbakje staan en niet op een plek waar veel mensen langslopen. Zorg dat u alle eventuele bronnen van stress vermijdt: Sommige katten weigerden op de kattenbak te gaan omdat deze naast de wasmachine was geplaatst. Aanbevolen wordt om ten minste één kattenbak per kat te gebruiken en één reservekattenbak te hebben, zodat elke kat voldoende keuze heeft en dit soort problemen kan worden voorkomen.

Speelgebied: dit is het grootste leef- en ontspanningsgebied van uw kat. Dit moet een plek zijn waar uw kat kan rondrennen, zich kan verstoppen of hoog naar boven kan klimmen. Kattenbomen zijn uitstekende accessoires om uw kat tot dit soort activiteit aan te zetten en zijn goed voor de gezondheid en het welzijn van uw kat.

Beweging

Katten die niet buiten komen, hebben veel activiteit nodig om hen fysiek en mentaal te stimuleren. Dat betekent:

Geef uw kat veel speelgoed, verwissel het af en toe om uw kat geïnteresseerd te houden, geef haar dingen om in te klimmen en zich in te verstoppen en zorg op gezette tijden voor speeltijd met het gezin.

Omdat ze meer aan vachtverzorging doen en minder lichaamsbeweging hebben, hebben katten die binnenshuis leven, vooral langharige katten, een dieet nodig dat kan helpen bij haarballen en dat past bij hun lager activiteitsniveau.

U bent wellicht niet gecharmeerd van de krassen die uw kat op meubels of muren kan achterlaten. Krabben is echter natuurlijk gedrag en het is belangrijk om voor uw kat plaatsen te creëren waar zij aan dat gedrag kan toegeven. Zorg dat u minimaal één krabpaal hebt.

Voeden

Voor huiskatten hangt de voedselinname van verschillende factoren af. Katten eten het liefst op een rustige plek, uit het zicht en uit de buurt van roofdieren, met een duidelijke ontsnappingsroute.

Alleen hoogwaardige voedingsmiddelen, speciaal bereid voor katten, bevatten gegarandeerd alle voedingsstoffen die ze nodig hebben om gezond te blijven, ongeacht hun leeftijd, ras, levensstijl of gevoeligheden.