Introductie van je kitten aan reeds aanwezige katten

Een andere kat is misschien een grotere uitdaging dan een hond. Hoewel volwassen katten meer geneigd zijn om kittens te accepteren dan andere volwassen katten, zullen ze niet al te blij zijn om een andere kat in hun territorium te zien omdat het van nature solitaire dieren zijn. Ze kunnen hun ontevredenheid uitdrukken door dreigend gedrag te tonen en het kan een paar dagen of zelfs maanden duren voordat ze de nieuwe situatie accepteren.

Door in de loop van de tijd gesuperviseerde introducties te herhalen totdat de katten elkaars aanwezigheid accepteren en de angstfactor verdwijnt, zullen de twee katten een territoriale relatie beginnen te vormen die absoluut gerespecteerd moet worden.

Denk eraan dat je katten niet kunt dwingen om elkaar leuk te vinden maar dat je wel kunt proberen om hen vreedzaam te laten samenleven.

Bij het introduceren van je katten:

Voer de introductie zorgvuldig uit en zorg ervoor dat beide katten voldoende ruimte hebben om zich te verstoppen en elkaar te vermijden. Kies een neutrale locatie waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Dit moet een grote ruimte zijn zodat ze bij elkaar uit de buurt kunnen blijven

Zorg ervoor dat beide katten een ontsnappingsroute van elkaar hebben.

Begin met korte periodes en verleng de tijd die ze de komende dagen samen doorbrengen geleidelijk.

Onthoud dan dat je elke kat moet voorzien van een eigen slaapplek en voedsel- en waterbak omdat ze deze niet willen delen.

Er wordt ten minste één kattenbak per kat aanbevolen, plus één extra om ze te laten kiezen

Als de katten binnenshuis blijven, wordt ook aangeraden alle katten toegang tot voldoende ruimte om te spelen, verkennen en zich te verstoppen te bieden. Elke kat zou bijvoorbeeld een eigen kattenboom kunnen hebben als eigen plek.

Problemen doen zich voor wanneer het territorium van de ene kat de andere kat verhindert om een normale activiteit uit te voeren. Zorg er dus voor dat elke kat de mogelijkheid heeft om alle normale activiteiten (eten, slapen, drinken, gebruik van de kattenbak) uit te voeren zonder confrontaties, om zo te proberen om problemen met stress te voorkomen.

Hoewel je dieren niet kunt dwingen elkaar aardig te vinden, kun je goed gedrag en respect aanmoedigen zodat ze vreedzaam samen kunnen leven.

Het is belangrijk om zowel voordat je een nieuwe kitten in huis haalt als terwijl de katten leren samen te leven, altijd rekening te houden met de behoeften van alle dieren in het huis, om er zo voor te zorgen dat ze niet aan stress lijden.