De geschiedenis van de Franse Bulldog is lang en fascinerend. Men denkt dat het ras afstamt van honden die gebruikt werden door de Molossiërs, een oude Griekse stam die uiteindelijk in Engeland terechtkwam. De Molossische hond zou zich toen ontwikkeld hebben tot de Engelse Mastiff en hun onderras, de Bullenbeisser. Na aanvankelijk gebruikt te zijn voor de sport van het bullbaiten, werd het ras meer een gezelschapshond, nadat de sport in 1835 terecht verboden werd.

Terriers, die veel in Engeland voorkwamen, werden toen gekruist met de voorouders van de Franse Bulldogs om tot een mini-versie of toy Bulldog te komen, waar hij bleef fungeren als rattenvanger en waakhond. Het vroege ras Franse Bulldogs werd erg populair in de streek van Nottingham in Midden-Engeland, vooral in de kantwerkindustrie, waar ze gewaardeerd werden om hun vermogen knaagdieren te verjagen.

Tegen de jaren 1860 debuteerde dit nieuwe type Franse Bulldog op hondenshows in het land en werd zeer populair. Toen de kantwerkindustrie zich naar Frankrijk verplaatste na een dip in de populariteit in Engeland, verhuisden de kantwerksters naar Normandië en brachten hun honden met zich mee.

De Franse Bulldog sloeg enorm aan in het land en werd geleidelijk de ras dat we vandaag kennen. De hond was zeer modieus en populair in de samenleving, met name bij het koningshuis en de adel. Ze werden ongelooflijk bejubeld in Parijs, en veel gezien in het caféleven daar. De beroemde Franse kunstenaars Toulouse-Lautrec en Degas beeldden vaak Franse Bulldogs af op hun schilderijen.

De ras werd in de 20e eeuw even populair in Amerika. Ze werden erkend door de American Kennel Club in 1898 en The Kennel Club in Engeland in 1905.