Het is bij veel hondenbezitters bekend dat chocolade ernstige problemen bij honden kan veroorzaken. Er zijn echter een aantal alledaagse voedingsmiddelen die je waarschijnlijk in huis hebt, die ernstige problemen kunnen veroorzaken bij je huisdier. Er kunnen zich andere voedingsmiddelen en artikelen in je huishouding bevinden die je je hond niet moet geven, dus raadpleeg de dierenarts voordat je je hond iets extra's naast zijn gewone eten geeft.

Kunstmatige zoetstof

Xylitol is een kunstmatige zoetstof afkomstig uit bomen van hardhout. Xylitol komt voor in kauwgom, suikervrije pindakaas, tandpasta en andere producten. Overmatige consumptie van xylitol kan een opgeblazen gevoel, flatulentie en diarree veroorzaken bij mensen, maar voor honden is xylitol giftig. Het is belangrijk om producten die xylitol bevatten uit de buurt van je hond te houden, zodat hij dit zelfs per ongeluk niet kan eten.

Alcohol

Anders dan bij mensen zijn nieren van honden niet in staat om alcohol effectief te verwerken, wat medische problemen kan veroorzaken. Fris, schoon water is altijd het beste voor je hond.

Avocado's

Het is niet het vlees van een avocado, maar de pit, schil en bladeren ervan die je hond schade kunnen berokkenen. Deze bevatten een stof genaamd persin, die braken en diarree veroorzaakt.

Chocolade

Er is veel geschreven over hoe giftig chocolade voor honden is. Dit komt omdat chocolade theobromine bevat, een stimulerend middel dat de stofwisselingsprocessen van een hond verstoort. Donkere chocolade en culinaire chocolade bevat een bijzonder hoog gehalte aan theobromine, waardoor deze soorten chocolade nog gevaarlijker zijn voor honden. Afhankelijk van de hoeveelheid die een hond heeft geconsumeerd, kan de hond maagklachten, hartproblemen en epileptische aanvallen krijgen of er zelfs aan doodgaan.

Cafeïne

Cafeïne behoort tot een groep stoffen (methylxanthinen) die giftig is voor honden. Theobromine hoort ook tot de methylxanthine-familie en is verantwoordelijk voor de chocoladevergiftiging. Hoewel de concentratie theobromine in chocolade 3-10 keer hoger is dan die in cafeïne, dragen beide bestanddelen bij aan het klinische syndroom dat optreedt bij chocoladevergiftiging.



Cafeïne heeft op honden hetzelfde effect als op mensen: het werkt stimulerend en hartslagverhogend. Alleen bij honden zijn de effecten van cafeïne veel groter. Bij de inname van slechts een klein beetje van deze stof, kan je hond hier al op reageren. Als je hond cafeïne en theobromine binnenkrijgt, worden het centrale zenuwstelsel, de urineproductie en de hartslag gestimuleerd en ze zorgen voor een verhoogde kracht en contractiliteit van de spieren. Binnen 6-12 uur na inname zullen de eerste klinische symptomen optreden zoals veel drinken, braken, diarree en rusteloosheid. De symptomen kunnen verergeren naar hyperactiviteit, veel plassen, tremor en toevallen. Ook een verhoogde hartslag, verhoogde oppervlakkige ademhaling, blauwzucht, oververhitting, een vertraagde hartslag of coma kunnen optreden.



Stoffen die behoren tot de groep methylxanthinen zitten in meer producten dan alleen in koffie en chocolade. Het zit ook in bepaalde soorten thee, frisdrank, diverse snoepsoorten, energiedrankjes, medicijnen en in (voedings-)supplementen. Slechts 20mg cafeïne per kilo lichaamsgewicht kan al voldoende zijn om effect te zien bij je hond. Voor een hondje van 5 kilo zijn twee kleine stukje pure chocolade al gevaarlijk.