Afhankelijk van het ras, de leeftijd en een aantal genetische factoren, kan uw hond gevoelig zijn voor huidaandoeningen. U kunt op enkele eenvoudige manieren het herstel van uw hond ondersteunen en toekomstige problemen voorkomen.

Wat is belangrijk met betrekking tot de huid van uw hond?

De huid van honden fungeert als een barrière tussen hun organen, spieren en skelet en hun omgeving. De huid is het grootste orgaan van hun lichaam en vertegenwoordigt, inclusief het haar, ongeveer 12% van het gehele lichaamsgewicht. De huid biedt vitale bescherming tegen parasieten, fungeert als opslagplaats van vet, water en vitamines, en bevat gevoelige zenuwuiteinden.

De huid is een barrière die waterverlies voorkomt, waardoor de kans op uitdroging vermindert, en de huid helpt bij het reguleren van de lichaamstemperatuur. De huid van een hond scheidt ook talg af, een olieachtige substantie die een biofilm op het huidoppervlak vormt. Deze film beschermt tegen externe dreigingen door het evenwicht tussen 'goede' en 'slechte' bacteriën te bewaren en helpt te voorkomen dat bacteriën zich vermenigvuldigen. De film waarborgt bovendien de pH-balans van de huid van de hond om irritatie door veranderingen in de omgeving te voorkomen.

Op deze manieren vormt de huid van honden een belangrijk filter tussen hun omgeving en hun lichaam. Daarom moet de huid goed worden verzorgd.

Wat zijn de symptomen van huidaandoeningen bij mijn hond?

De symptomen van een huidaandoening bij honden zijn vergelijkbaar met die van mensen: een droge, geïrriteerde of rode huid op bepaalde plaatsen. De vacht kan droog of vettig lijken, er kan sprake zijn van haarverlies of roos. Het eerste dat u waarschijnlijk merkt, is dat uw hond zich meer krabt dan gewoonlijk om het ongemak enigszins te verlichten.

Bepaalde hondenrassen hebben hun eigen huidaandoeningen. Honden als bulldogs en mopshonden kunnen irritatie krijgen doordat bacteriën en schimmels vast komen te zitten in hun huidplooien. Middelgrote honden die tijd veel buiten of aan het werk doorbrengen, worden blootgesteld aan invloeden uit de omgeving. Daarom heeft het natuurlijke afweersysteem van de huid speciale ondersteuning nodig. Duitse Herders, Dalmatiërs, Dwergschnauzers en Shih Tzu's hebben allemaal een vergelijkbare gevoelige huid. Daarom is het belangrijk om uw dierenarts te vragen of uw hond aanleg heeft voor huidaandoeningen waarvan u op de hoogte moet zijn.