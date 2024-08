Honden hebben vaak last van een gevoelige huid en kunnen zelfs allergieën ontwikkelen voor bepaalde dingen in hun dieet of omgeving. Voordat u echter naar een dierenarts gaat, zijn er een aantal dingen die u moet begrijpen over de kans dat uw hond een allergie heeft.

Wat is een allergie bij honden?

Een allergie is een reactie die wordt geactiveerd door een specifiek element - binnen of buiten het lichaam - aangeduid als een allergeen. Allergenen kunnen uniek zijn voor een individuele hond of meer algemeen voorkomen binnen een ras, leeftijdsgroep of populatie. De reactie wordt veroorzaakt door het immuunsysteem, dat overcompenseert en abnormaal reageert op wat een normaal omgevings- of inwendig aspect zou moeten zijn.

Wat zijn enkele veel voorkomende allergieën bij honden?

Binnen de hondenpopulatie komen enkele gangbare allergische reacties voor waar u op kunt letten. Een daarvan is een allergische reactie op vlooienbeten, waarbij de huid van uw hond heftiger dan normaal reageert op de gewone vlo. Dit kan ook gebeuren bij muggen en andere parasieten. Bovendien kunnen honden last hebben van allergieën die ook bij mensen voorkomen en een reactie krijgen bij omgevingsfactoren, zoals pollen of huisstofmijt.

Honden kunnen overgevoelig zijn voor bepaalde stoffen in voedsel, hetgeen zich vervolgens kan ontwikkelen tot een allergie. Hiertoe behoren histamine, dat wordt aangetroffen in bepaalde soorten eiwitten, tomaten en spinazie, evenals voedingsstoffen die in sommige granen aanwezig zijn. Sommige van de voedingsstoffen waarvoor honden overgevoelig zijn, zijn te vinden in bepaalde hondenvoerproducten. Dit veroorzaakt vervolgens onnodige reacties op hun huid en lichaam.

Wat zijn de symptomen van allergieën bij honden?

Het eerste wat u waarschijnlijk merkt aan uw hond is een gedragsverandering. De hond krabt veel meer van normaal; hetzij op een specifieke plek hetzij op het hele lichaam. Als u goed kijkt, merkt u misschien dat uw hond last heeft van typische symptomen die u zou associëren met allergieën bij mensen: de huid oogt rood, voelt schilferig of droog aan en lijkt te jeuken.