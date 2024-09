Een glanzende, dikke vacht is een goede indicatie dat uw hond alles wat hij nodig heeft uit zijn dieet, omgeving en levensstijl haalt. Het kan verontrustend zijn om te zien dat uw hond verhaart of last van haarverlies heeft en soms is het moeilijk te begrijpen wat de oorzaak is.

Symptomen van haarverlies bij uw hond

De symptomen van haarverlies kunnen zijn dat het haar van de hond broos of droog aanvoelt, dat het haar meer uitvalt dan normaal en dat cirkelvormige kale plekken of kale plekken met een onregelmatige vorm verschijnen. Haarverlies treedt mogelijk ook op een specifieke plek of over het hele lichaam van uw hond op.

Veel voorkomende oorzaken voor haarverlies bij honden

Een veel voorkomende oorzaak van haarverlies bij honden is een besmetting met parasieten zoals mijten, luizen of vlooien. Er is vooral een grote kans dat dit te wijten is aan vlooien als uw hond haar rond de nek en staart verliest. Deze kleine parasieten kunnen uw hond snel besmetten en zijn huid irriteren. Dit leidt tot intense jeuk of krabben, wat vervolgens haarverlies kan veroorzaken.

Elke huidaandoening die uw hond heeft, inclusief eczeem of roos, kan uiteindelijk leiden tot haarverlies. Als uw hond rusteloos is of last heeft van zijn huid, zal hij dit proberen te verzachten door te krabben, te likken en te bijten. In de loop van de tijd kan dit tot haarverlies leiden omdat specifieke delen van de huid worden verzwakt en de vacht daar wordt uitgetrokken.