Hoe je een hond met verlatingsangst kunt helpen

Praat met je dierenarts

Als je vermoedt dat je hond last heeft van verlatingsangst, is het belangrijk dat probleem aan te pakken. Het is niet alleen onmogelijk om voortdurend thuis te blijven, maar het is voor honden ook heel onprettig om onder deze angst gebukt te gaan.

Het is wel belangrijk dat je zeker weet dat de signalen worden veroorzaakt door verlatingsangst en niet door een medisch probleem. Ga daarom altijd eerst even naar de dierenarts om na te gaan of je hond gezond is.

Schrijf het gedrag dat je hond vertoont even op een lijstje en neem dat mee. Schrijf ook op wanneer dit gedrag zich voordoet. Het kan de dierenarts ook helpen wanneer je wat videobeelden meebrengt van het gedrag dat je hond laat zien.

De dierenarts zal vermoedelijk vragen stellen zoals deze:

Hoe lang heb je deze hond al?

Wie zijn er normaal gesproken in je huis en wanneer?

Doet het gedrag zich voor wanneer één specifieke persoon weggaat of wanneer je hond helemaal alleen is?

Is je routine veranderd en zo ja: hoe?

Hebben zich andere veranderingen voorgedaan, zoals een verhuizing?

Is er iemand uit je huis verdwenen?

Heb je andere huisdieren?

Komt je hond uit een dierenopvangsituatie?

De antwoorden op deze vragen zullen de dierenarts helpen vast te stellen of jouw hond last heeft van verlatingsangst of dat er sprake is van een ander probleem.

Training tegen verlatingsangst bij honden

Als het om verlatingsangst gaat, is voorkomen beter dan genezen. Dus laten we eens kijken naar een aantal dingen die je nu kunt doen om je hond erop voor te bereiden dat je het huis vaker en voor langere perioden verlaat. Deze aanpak kan ook helpen wanneer je hond al tekenen van verlatingsangst laat zien.

Zorg voor een consistente en voorspelbare routine

Als je veel thuis bent, kan het verleidelijk zijn om veel tijd met je hond door te brengen. Maar voor een hond is het beter als je een routine aanhoudt die meer wegheeft van je werkende leven. Een vaste routine geeft je hond de mogelijkheid te voorspellen wat er elk volgend moment gebeurt en doet veel voor de vermindering van zijn stressniveau.

Begin meer tijd los van elkaar door te brengen

Probeer in de routine ook momenten op te nemen dat de hond even alleen thuisblijft. Als je een boodschap gaat doen bijvoorbeeld, of even een ommetje maakt zonder de hond. Je kunt de hond ook aanwennen af en toe even alleen te zijn in een andere ruimte van het huis. Zorg wel dat hij daar een fijne mand heeft en een bak water.