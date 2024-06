Een kwaliteitsvoeding voor puppy's die gericht is op een gezonde groei, moet worden aangepast aan het ras op basis van het volwassen gewicht, de leeftijd, specifieke gevoeligheden en/of raskenmerken. Je puppy moet tot 4 maaltijden per dag krijgen in de weken na het spenen.



Het aantal maaltijden kan variëren naargelang de leeftijd, beginnend met 4 maaltijden per dag, voordat je daalt naar 3 en uiteindelijk 2. Geef je puppy zijn brokjes altijd in hetzelfde bakje, op dezelfde plek in huis, om hem meteen goed eetgedrag aan te leren. Het is ook heel belangrijk om je puppy langzaam te laten wennen aan een voeding als je die verandert.