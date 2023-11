PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 gelooft Royal Canin dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van onze katten en honden. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met huisdierprofessionals en -experts, hebben wij daarom ROYAL CANIN® veterinaire voedingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde gevoeligheden. Help jouw hond zijn voedselallergie te beheersen door minder inname van allergie veroorzakende eiwitten met ROYAL CANIN® Hypoallergenic Moderate Calorie ROYAL CANIN® Hypoallergenic Moderate Calorie is een speciaal samengestelde voeding voor honden ter vermindering van intoleranties voor bepaalde ingrediënten en/of voedingsstoffen die tegelijkertijd een gezond gewicht helpt te behouden. Gehydrolyseerde eiwitten Gehydrolyseerd eiwit met een laag moleculair gewicht om ervoor te zorgen dat de voeding hypoallergeen is. Matig energiegehalte & fosfor Matig caloriegehalte om het ideale gewicht te helpen handhaven en matige fosforinname om een gezonde nierfunctie te helpen ondersteunen. Ondersteunt de barrièrefunctie van de huid Samengesteld om de natuurlijke beschermende barrière van de huid te ondersteunen voor een optimale gezondheid van de huid. Belangrijk om te weten Omdat dit een ROYAL CANIN® dieetvoeding is, is het belangrijk dat je deze voeding alleen aan je hond geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding.

