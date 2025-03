TREATS ZIJN TE COMBINEREN MET ROYAL CANIN® URINARY S/O DIEETVOEDINGEN

ROYAL CANIN® Treats zijn ontwikkeld door voeding experts en zijn alleen geschikt voor volwassen honden. Deze zachte, smakelijke snacks sluiten aan op de Urinary S/O dieetvoeding van je hond, zonder afbreuk te doen aan de voordelen van de voeding. Het is een doordachte keuze die het welzijn van jouw hond ondersteunt. ROYAL CANIN® Urinary S/O Treats bevatten een geoptimaliseerd gehalte aan mineralen, waardoor ze een geschikte keuze zijn voor honden die een speciaal samengestelde ROYAL CANIN® Urinary S/O voeding krijgen. ROYAL CANIN® Treats zijn te combineren met de volgende Urinary S/O dieetvoedingen uit ons speciale ROYAL CANIN® Veterinaire assortiment, die alleen gegeven mogen worden aan je huisdier op advies van een dierenarts: • ROYAL CANIN® Urinary S/O • ROYAL CANIN® Urinary S/O Small Dog • ROYAL CANIN® Urinary S/O Moderate Calorie • ROYAL CANIN® Urinary S/O Ageing 7+