Wat is besmettelijke hondenhepatitis?

Besmettelijke hondenhepatitis is wereldwijd een zeer ernstige aandoening die wordt veroorzaakt door een uiterst besmettelijk virus dat de lever aantast.

De ziekte kan bijzonder snel ontstaan bij puppy's en volwassen honden. Sterftecijfers bij honden met hondenhepatitis variëren van 10 - 30% en zijn meestal het hoogst bij zeer jonge honden.

Wat zijn de andere symptomen van besmettelijke hondenhepatitis?

Een puppy of volwassen hond met besmettelijke hondenhepatitis vertoont diverse symptomen. Wees altijd alert op het volgende:

Koorts

Lusteloosheid

Diarree

Braken

Een vergrote lever

Buikpijn

Een puppy of volwassen hond met een ernstiger geval van besmettelijke hondenhepatitis kan ook de volgende symptomen hebben:

Blauwe plekken op de huid

Rode stippen op de huid

Gezwollen en vergrote lymfeklieren

Wat veroorzaakt besmettelijke hondenhepatitis?

Besmettelijke hondenhepatitis wordt overgedragen via bloed, afscheiding uit de neus, speeksel, urine of uitwerpselen van geïnfecteerde honden.

Het is een virus dat lange tijd in hondengemeenschappen kan overleven en moeilijk te verwijderen is omdat het bestand is tegen vetachtige oplosmiddelen zoals ether, maar ook tegen zuur en formaline.

Kan mijn puppy worden gevaccineerd tegen besmettelijke hondenhepatitis?

Besmettelijke hondenhepatitis kan worden voorkomen met de juiste vaccinatie. Het is daarom zo belangrijk dat ze de nodige prikjes op de juiste leeftijd krijgen.

Puppy's beginnen meestal met een vaccinatieprogramma wanneer ze zes tot acht weken oud zijn. Het vaccin tegen besmettelijke hondenhepatitis wordt toegediend wanneer ze zeven tot negen weken oud zijn.

Uw puppy krijgt zijn eerste boosterinjectie tegen besmettelijke hondenhepatitis op de leeftijd van elf tot dertien weken. Pas na deze eerste boosterinjectie zal uw puppy beschermd zijn.

Hoe weet of ik mijn puppy moet laten vaccineren?

De vaccins die aan puppy's worden toegediend, bevatten verplichte en aanbevolen vaccins. Het vaccin tegen besmettelijke hondenhepatitis is één van de verplichte vaccins en zal dus altijd aan uw puppy worden gegeven als onderdeel van het vaccinatieprogramma dat is opgezet door de dierenarts.

Beschermt de vaccinatie mijn hond altijd tegen hondenhepatitis?

De eerste injecties die tegen besmettelijke hondenhepatitis worden toegediend, geven geen permanente bescherming. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw puppy gedurende zijn hele leven boosterinjecties krijgt.

Uw puppy moet na vijftien maanden een nieuwe boosterinjectie hebben en daarna jaarlijks om ervoor te zorgen dat hij is gevaccineerd tegen de infectie.

Overleg met uw dierenarts aangezien deze u kan helpen bij de keuze voor een vaccinatieprogramma dat het beste past bij de behoeften van uw puppy, afhankelijk van de plaats waar de puppy normaal verblijft en de activiteiten die hij onderneemt.

Wat moet ik doen als ik denk dat mijn puppy is besmet?

Als uw puppy een van de symptomen van besmettelijke hondenhepatitis vertoont, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren. Deze voert een aantal bloedonderzoeken, testen op antilichamen en een immunofluorescentietest uit om te bepalen of de puppy is besmet en wat de beste behandeling is.

Vaccineren van de puppy tegen besmettelijke hondenhepatitis en andere aandoeningen is één van de belangrijkste preventieve maatregelen die u kunt nemen om de gezondheid van uw nieuwe puppy gedurende zijn hele leven te verzekeren. Als u twijfelt over dit vaccin of vragen hebt over de vaccinaties die uw puppy nodig heeft, overleg dan met uw dierenarts.