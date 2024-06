De beslissing om je puppy te laten castreren, is er niet een om lichtvaardig te nemen. De procedure brengt veel voordelen met zich mee voor je hond, maar ook voor jou en je thuisomgeving. Het heeft echter ook invloed op het gedrag van je puppy.

Wat is castreren?

Castreren is een term die wordt gebruikt voor mannetjeshonden, hoewel deze term soms voor beide geslachten wordt gebruikt. Het is een proces waarbij je puppy een medische procedure ondergaat om te voorkomen dat deze een nest krijgt. Het wordt ook wel eens sterilisatie genoemd.

Hoe werkt castratie bij een hond?

Bij mannetjeshonden voert een dierenarts de operatie uit. Het meest voorkomende type castratie is die waarbij de testikels van de hond volledig worden verwijderd, ook wel 'chirurgische ablatie' genoemd. Met deze procedure wordt voorkomen dat het lichaam van je puppy sperma produceert waarmee een teefje kan worden bevrucht, wat tot een nest kan leiden.

Wanneer is het een goed idee om je hond te castreren?

Je dierenarts kan je adviseren over wat de beste leeftijd is om je hond te laten castreren, de verschillende methodes die er mogelijk zijn en ook kan hij je helpen bij het geschikte voedingsadvies nadat de castratie heeft plaatsgevonden.



Hoe weet of ik mijn puppy beter kan laten castreren?

Het heeft verschillende voordelen om je puppy te laten castreren: het kan zijn gezondheid ten goede komen en een positieve invloed op je thuisomgeving hebben:

Het vermindert de kans dat hij aan het zwerven slaat, dat hij gaat vechten en vijandig is jegens andere honden.

Het kan ertoe leiden dat andere mannetjeshonden geen of weinig behoefte hebben om hun territorium in je tuin af te bakenen

De kans is kleiner dat je hond wegloopt.

Het voorkomt ongewenste nesten en seksueel overdraagbare aandoeningen.

Het kan agressieve gedrag verminderen.

Er zijn echter aanwijzingen die erop wijzen dat gecastreerde puppy's meer risico lopen op prostaat- en bottumoren dan niet-gecastreerde honden.

Wat moet ik mijn gecastreerde puppy te eten geven?

Nadat je hond is gecastreerd, verandert zijn stofwisseling. Dit heeft invloed op zijn energiebehoeften en kan een probleem worden, omdat de risico's van gewichtstoename veel groter worden. Dit kan in slechts enkele weken of maanden gebeuren, dus het is van essentieel belang om je hierop voor te bereiden als je besluit jouw puppy te laten castreren.

Met zijn nieuwe voedingsbehoeften moet onmiddellijk rekening worden gehouden, wat je kunt doen door hem voer te geven dat speciaal is bedoeld voor gecastreerde honden. Je dierenarts zal je ook advies kunnen geven over hoe je het gewicht van je hond in de gaten moet houden en hoe je zijn voer moet aanpassen na de operatie.

Een puppy laten castreren is heel gebruikelijk en kan helpen om zijn gedrag en leven in huis rustiger en vriendelijker te maken. De keuze om je hond te laten castreren ligt echter helemaal bij jou. Vraag de dierenarts om advies als je het niet zeker weet. De dierenarts zal je graag adviseren.