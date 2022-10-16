Осигурете на вашето коте най-доброто начало на живота

Когато храните котенцето си, следвайте насоките за хранене на опаковката на котешката храна. Избягвайте да му давате друго освен специална храна за малки котета и се погрижете винаги да има достъп до прясна вода.

Храната за котенца трябва да съдържа всички необходими витамини и минерали за правилното развитие на скелета, антиоксиданти, които подпомагат естествените защити и ЕПА и ДХА за правилно развитие на нервната система.