Осигурете на вашето коте най-доброто начало на живота
Хранителна подкрепа за растежа и развитието на котенцата
Хранителните формули за
котенца са специално разработени да предоставят максимална подкрепа през първите седмици от живота, но с времето нуждите на котките се променят. На 4-5 месеца
котета вече могат да ядат твърда храна. След поникването на постоянните зъби,
потребностите на котето от хранителни вещества остават стабилни докато навърши
1 годинка.
Хранене за котенца
Когато храните котенцето си, следвайте насоките
за хранене на опаковката на котешката храна. Избягвайте да му давате друго
освен специална храна за малки котета и се погрижете винаги да има достъп до
прясна вода.
Храната за котенца трябва да съдържа всички
необходими витамини и минерали за правилното развитие на скелета, антиоксиданти,
които подпомагат естествените защити и ЕПА и ДХА за правилно развитие на
нервната система.