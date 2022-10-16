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Осигурете на вашето коте най-доброто начало на живота

Royal Canin създаде серия котешки храни, специално формулирани да подпомогнат растежа и развитието на вашето коте.
Sacred Birman kitten standing in black and white on a white background

Хранителна подкрепа за растежа и развитието на котенцата

Хранителните формули за котенца са специално разработени да предоставят максимална подкрепа през първите седмици от живота, но с времето нуждите на котките се променят. На 4-5 месеца котета вече могат да ядат твърда храна. След поникването на постоянните зъби, потребностите на котето от хранителни вещества остават стабилни докато навърши 1 годинка.

British Shorthair kitten in black and white eating from a red bowl

Хранене за котенца

Когато храните котенцето си, следвайте насоките за хранене на опаковката на котешката храна. Избягвайте да му давате друго освен специална храна за малки котета и се погрижете винаги да има достъп до прясна вода.

Храната за котенца трябва да съдържа всички необходими витамини и минерали за правилното развитие на скелета, антиоксиданти, които подпомагат естествените защити и ЕПА и ДХА за правилно развитие на нервната система.

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Отключете проследяването на здравословното състояние на вашия домашен любимец

Вземете подходящата храна

Научете повече за котенцата

Adult cat lying down indoors and being stroked by a child

Научете децата как да се грижат за котката

Kitten lying on a table being examined by a vet

Котешки имунодефицитен вирус

Kitten cats walking outdoors in long grass.

5 ключови етапа в растежа на вашето котенце

Adult cat lying down on owners knee while being groomed with a red brush.

Съвети за хигиената и поддържането на козината на вашето котенце

Adult cat sitting down drinking from a white bowl.

Повече за храненето на котенцето

Adult cat sitting outdoors in long grass.

Кога котенцето достига зрялост?

Преминаване към храна за възрастни

Преминаване на котето към храна за котки в зряла възраст

Kitten Sacred Birman sitting indoors eating from a white bowl.

Указания за хранене на котенца според етапа на развитие

Three Maine Coon kittens sitting in black and white on a white background

Перфектното начало на живота

Научете как да се грижите за здравето на вашето коте през първите седмици и месеци от живота му, когато то е особено уязвимо. 

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