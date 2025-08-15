Как да приучите кученцето да използва клетка
Кученцата обикновено не обичат да бъдат сами и това може да доведе до тревожност и разрушително поведение. Приучаването да използва клетка помага на кученцето да се чувства у дома си дори когато вие не сте там.
Защо приучаването към клетка е важно?
Какви са ползите от обучението с клетка?
Има много добри причини да обучите вашето кученце да стои в клетка:
Едно
Приучаването на кученцето да използва клетка е добър начин да ограничите достъпа му из къщата, преди да научи правилата на дома.
Две
След като свикне в клетката си, вашето кученце може да бъде оставяно безопасно за през нощта или само вкъщи
Три
Когато опознае клетката, кученцето ви вече не се чувства тревожно или изоставено, когато остане само.
Четири
Уринирането, дефекирането, дъвченето и разрушителното поведение намаляват
Пет
Вашето кученце има свое собствено място, където се чувства в безопасност и там може да се оттегли насаме по всяко време
Шест
Можете да използвате коша, за да транспортирате лесно кученцето до ветеринарния лекар или до други места
Как да изберете клетка?
Привикване към клетката
- Поставете клетката в стая, където семейството често прекарва време заедно
- Постелете вътре меко одеяло
- На отворена врата бавно запознайте кученцето с клетката
- Направете пътечка от лакомства, която води вътре, за да го насърчите да я изследва
- В друг случай, можете да поставите любимата му играчка в средата на клетката
Хранене в клетката
- Започнете да храните кученцето редовно близо до клетката
- Ако кученцето вече харесва клетката, поставете купичката му с храна вътре в нея
- Ако кучето е тревожно, започнете да го храните извън клетката и постепенно поставяйте купичката с храна по-навътре всеки път
- Когато кученцето се почувства удобно да се храни вътре в клетката, бавно затворете вратата. Дъвкалките или играчките с храна може да са добър начин да увеличите времето на хранене в клетката.
- Бавно увеличавайте времето, през което вратата е затворена, след всяко хранене
Седене в клетката
- Ако кучето ви обича да прекарва време в клетката, опитайте да го оставяте за кратко, докато сте у дома.
- Повикайте го да дойде в клетката и му дайте лакомство
- Дайте му команда, например „влез вътре“, и когато влезе в клетката, похвалете го и му дайте още едно лакомство
- Дайте на кученцето играчка или дъвкалка, за да ангажирате вниманието му. Когато сте сигурни, че то е спокойно, бавно напуснете стаята
- Всеки път увеличавайте малко времето, през което ви няма, докато кученцето може да бъде оставено само, без да лае
Оставане в клетката
- Когато кученцето може да прекарва 30 минути или повече в клетката, без да става тревожно, можете да го оставяте в клетката, когато сте извън дома.
- Винаги хвалете кученцето си спокойно и му давайте лакомство, преди да го оставите в клетката
- Тръгвайте бързо и практично, без емоции
- Когато се върнете, не реагирайте на кученцето развълнувано – важно е да направите така, че раздялата да изглежда нормална
- Не бива да държите кученцето в клетката повече от четири или пет часа на ден. Времето трябва да се увеличава постепенно, тъй като повечето кученца ще трябва да ходят до тоалетна поне веднъж през това време
Спане в клетката през нощта
- Още от най-ранна възраст оставете кученцето да опознае клетката.
- Отначало преместете клетката близо до вашата спалня – така то няма да се чувства изолирано
- Ако кученцето скимти през нощта, може да се наложи да го пуснете навън, за да отиде до тоалетната
- Похвалете кученцето, когато влезе в клетката, и му дайте лакомство
- Когато вашето куче свикне да спи в клетката си, можете да я преместите на друго място
