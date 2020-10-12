Como manter o sistema digestivo do seu gato saudável



Uma pergunta comum é quanto tempo leva para os gatos digerirem os alimentos? Nos gatos, levar apenas 12 a 24 horas para que a comida se mova pelo intestino, em comparação com a digestão em seres humanos, que pode levar até cinco dias.2

Uma análise mais de perto do sistema digestivo de um gato

Assim como acontece com cães e seres humanos, cada elemento do sistema digestivo de seu gato tem um papel a desempenhar na decomposição dos alimentos e na absorção dos nutrientes de que necessita. Ele também contém bactérias benéficas, chamadas microbiota, para manter o intestino saudável e muitas células do sistema imunológico para proteger a saúde geral.

O sistema digestivo de um gato pode ser particularmente sensível e pode ser facilmente prejudicado por mudanças repentinas na dieta, por exemplo. Ele também foi projetado para que os gatos comam com mais frequência e façam refeições menores. Muitos gatos visitam a tigela de comida várias vezes ao dia e comem apenas uma pequena quantidade por vez. Para evitar que seu pet ganhe peso, é importante estar ciente das porções diárias e dividir isso em pequenas refeições.