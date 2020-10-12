Como manter o sistema digestivo do seu gato saudável
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Como a digestão dos gatos se diferencia da dos humanos?
Paladar
Ilustração de boca de gato Mastigação
Ilustração de tigela de gato Hora da alimentação
Dieta
Uma pergunta comum é quanto tempo leva para os gatos digerirem os alimentos? Nos gatos, levar apenas 12 a 24 horas para que a comida se mova pelo intestino, em comparação com a digestão em seres humanos, que pode levar até cinco dias.2
Uma análise mais de perto do sistema digestivo de um gato
Assim como acontece com cães e seres humanos, cada elemento do sistema digestivo de seu gato tem um papel a desempenhar na decomposição dos alimentos e na absorção dos nutrientes de que necessita. Ele também contém bactérias benéficas, chamadas microbiota, para manter o intestino saudável e muitas células do sistema imunológico para proteger a saúde geral.
O sistema digestivo de um gato pode ser particularmente sensível e pode ser facilmente prejudicado por mudanças repentinas na dieta, por exemplo. Ele também foi projetado para que os gatos comam com mais frequência e façam refeições menores. Muitos gatos visitam a tigela de comida várias vezes ao dia e comem apenas uma pequena quantidade por vez. Para evitar que seu pet ganhe peso, é importante estar ciente das porções diárias e dividir isso em pequenas refeições.
Nutrientes importantes para a digestão de seu gato
Cada elemento do alimento do seu gato pode desempenhar um papel apoiando seu delicado sistema digestivo e, por sua vez, sua saúde geral. Para obter orientação sobre a melhor dieta para seu gato e suas necessidades ou sensibilidades específicas, é sempre melhor perguntar ao seu médico-veterinário. Mas vamos analisar os principais nutrientes e fatores que são importantes para o sistema digestivo de cada gato.
Proteína
Fibra
Gorduras
Vitaminas
Carboidratos
Como compreender problemas digestivos dos gatos
Como o sistema digestivo de um gato é tão delicadamente equilibrado, pode ser particularmente sujeito a problemas. Fatores que podem causar mal-estar digestivo no gato incluem alterações na dieta, estresse/ansiedade e problemas de saúde subjacentes.
Problemas digestivos comuns em gatos
Parasitas
Parasitas microscópicos podem se estabelecer nos intestinos de seu gato e causar diarreia grave, que pode levar à desidratação e perda de peso, sem mencionar o desconforto abdominal. Fale com seu médico-veterinário se você acha que seu gato tem parasitas, pois ele pode prescrever medicamentos para ajudar a eliminá-los.
Bolas de pelos
Para gatos que vivem em ambientes internos, bolas de pelos podem ser um problema comum, pois o ato de se lamber é uma de suas atividades principais. Quando os gatos se lambem, eles engolem os pelos soltos que geralmente saem nas fezes. No entanto, se houver excesso de pelo, eles não poderão digeri-lo adequadamente e isso formará uma bola de pelo que dificulta a digestão. Você pode ajudar escovando seu gato regularmente para remover o excesso de pelo e garantindo que a dieta dele tenha a combinação certa de fibras para eliminar os pelos que ele engoliu.
Doenças inflamatórias
Se um ou mais órgãos do trato digestivo do gato ficarem inflamados, isso poderá causar desconforto e outros problemas. Os efeitos podem incluir vômitos e diarreia crônicos, perda de peso e alteração do apetite. Eles podem até ter um grande aumento no apetite ao tentar obter os nutrientes de que precisam.
Sinais a serem observados
Se você acha que seu gato tem problemas digestivos, há vários aspectos a serem observados, incluindo:
- Diarreia ou constipação.
- Vômitos ou regurgitação de alimentos ou bola de pelos.
- Mau hálito ou flatulência frequente.
- Relutância ou dificuldade para comer ou aumento do apetite.
- Perda de peso.
- Pelagem seca, opaca e quebradiça.
- Sinais de dor abdominal.
Pergunte ao seu médico-veterinário
Se você achar que seu gato tem mal-estar estomacal ou problema digestivo, é importante falar com seu médico-veterinário. Ele pode fazer verificações importantes para identificar as possíveis causas dos problemas. E também pode orientar sobre quaisquer mudanças que você precise fazer, incluindo na dieta de seu gato, para ajudar a resolver os problemas e o desconforto que ele sente.
Como escolher os alimentos certos para o sistema digestivo saudável de seu gato
Quer você ache que seu gato tem problemas digestivos ou não, sempre vale a pena pedir orientação ao médico-veterinário sobre o melhor alimento para ele. Há uma grande variedade de alimentos para gatos altamente digeríveis disponíveis para atender às necessidades específicas de cada animal de estimação – de gatos de ambiente interno com necessidades menores de energia a gatinhos com estômagos tipicamente sensíveis.
1 Enciclopédia de gatos, 2017, Royal Canin, p254
2 Everything you need to know about the role played by Nutrients for the health of Cats & Dogs, Pr Dominique Grandjean, 2006, Royal Canin SAS
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