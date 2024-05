Explicação sobre os ingredientes dos alimentos

Na Royal Canin, temos trabalhado com a grande maioria de nossos fornecedores por muitos anos. Crescemos juntos para atingir o nível de qualidade de que nos orgulhamos. Quando necessário, trabalhamos com eles como parceiros e investidores para desenvolver ingredientes ou padrões específicos, incluindo o desenvolvimento de práticas agrícolas que tenham um benefício positivo na qualidade ou segurança nutricional do ingrediente, ou no meio ambiente.

Também trabalhamos com uma série de parceiros estratégicos, como o The World Wide Fund for Nature (WWF), para garantir que abordamos a sustentabilidade dos ingredientes e não usamos materiais provenientes de espécies ameaçadas de extinção.