As marcas selvagens e as cores deslumbrantes do Bengal fazem este gato destacar-se no mundo felino. A sua pelagem única em forma de rosa, ou marmoreada, é apenas uma das suas características intrigantes, juntamente com a sua confiança, enorme curiosidade e energia contínua. Por mais independente que possa parecer, o Bengal tende a criar fortes laços com os seus humanos, por isso, pode esperar carradas de afeto. A evolução da raça por um criador no início da década de 60 do século XX, através do cruzamento de um gato malhado doméstico com um gato-leopardo asiático selvagem, explica os dois lados da intrigante personalidade do Bengal, para não referir a aparência não domesticada.

Nome oficial: Bengal

Outros nomes: Gato-de-bengala

Origens: Estados Unidos da América