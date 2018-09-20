Os sintomas de problemas digestivos em seu gato

Quando se trata de problemas digestivos, os gatos podem sofrer vários problemas causados por muitas coisas diferentes. Por isso, saber como reconhecer os sinais de um problema digestivo pode ser útil.

Seu gato tem dificuldade em comer ou engolir

Se o seu gato tem uma obstrução no esôfago (como uma bola de pelo), ou se os músculos do esôfago ou do estômago não estão funcionando adequadamente, é possível que você perceba a dificuldade em comer ou engolir.

Você notará que ele parece relutante em comer – o que pode ser doloroso – e, quando o faz, pode ser difícil ou tenso. Pode regurgitar a comida; é quando regurgita passivamente, em geral, logo depois de ter comido e sem qualquer aviso. O gato pode ter tosse, causada por alimentos não digeridos alojados no esôfago.

Seu gato está vomitando ou está com bolas de pelos

É comum os gatos vomitarem, principalmente se tiverem comido algo que seu corpo identifique como nocivo. O vômito frequente, duas vezes por mês ou mais, pode ser um indicador de um problema mais grave, como infecção, doença inflamatória ou úlcera, mas os gatos vomitam por vários motivos. Quando o seu gato vomita, ele expele alimentos parcialmente digeridos no estômago ou bile, muitas vezes depois de comer. Isso é diferente da regurgitação, que é uma reação mais passiva e imediata.

Se o seu gato regurgitar um amontoado compacto de pelos emaranhados, pode estar sofrendo com bolas de pelos. Isso é causado quando excesso de pelos ingerido por meio da lambedura gruda no trato digestivo do gato. Normalmente, seu gato conseguiria digerir e expulsar esses pelos, mas se houver muitos, o corpo não conseguirá fazê-lo e acontecerá bolas de pelos. Embora os gatos de pelo longo sejam mais suscetíveis, esse é um problema particular dos gatos em ambientes internos, já que eles passam muito mais tempo se higienizando do que em ambientes externos. Alguns gatos não terão uma bola de pelos totalmente formada, mas terão pelos no vômito.