Apresentar um recém-chegado aos pets já estabelecidos pode ser complicado. Embora decidam a própria hierarquia, você não deve permitir que sejam agressivos uns com os outros. Vá com calma e seja paciente. É nesta fase em que as regras básicas serão estabelecidas para a vida futura em conjunto.

Conhecer o novo ambiente, os membros da nova família e outros animais é um passo muito importante na vida de um filhote, e isso determinará o nível de adaptação à casa nova. É necessário que seja um processo sem estresse, pois o crescimento saudável e o bem-estar dependem desse cuidado e atenção iniciais.

As apresentações a outros animais devem sempre ser supervisionadas; se não forem feitas adequadamente, poderão surgir confusões e confrontos por causa de recursos e espaço compartilhados. Antes da apresentação, recomenda-se marcar uma visita ao médico-veterinário. Isso permitirá que você tenha certeza de que seu novo filhote não é portador de nada contagioso que possa ser transmitido aos outros pets.

Embora existam coisas específicas que você pode fazer para facilitar a apresentação de um novo filhote para cães e gatos, há também algumas informações gerais a serem observadas, a fim de dar suporte aos pets já existentes e à sua nova chegada:

Mantenha seu novo filhote distante de outros pets nos primeiros dias para que ele possa conhecer o novo ambiente gradualmente.

Isole o filhote em um cômodo após o outro, para que possa gradualmente explorar a casa e não sentir o desejo de se esconder debaixo da mobília.

Continue dando muita atenção aos seus pets atuais e, nos primeiros dias, mantenha os privilégios deles (seja cão ou gato).

Ofereça conforto aos pets já existentes quando estiverem em seu próprio território.

Tranquilize seu novo gato em seu próprio espaço (um cômodo silencioso),

Nos cômodos não utilizados pelo filhote, esfregue a parte inferior das paredes com um pano que você tenha usado anteriormente para limpar a face e a boca do filhote, permitindo assim que seu pet se acostume com o odor dele.

Apresentando seu filhote aos cães já existentes

Se o seu cão já conhece e gosta de gatos, esse processo será muito mais fácil; no entanto, um cão que seja devidamente socializado aceitará prontamente um novo gato. Alguns cães mais velhos podem ser menos tolerantes, mas ainda podem aprender a viver com um gato. As apresentações iniciais devem ser feitas com o cão em uma guia e o gato sem restrições. Apresentações controladas e repetidas permitirão que o seu cão e o seu novo gato encontrem uma forma de viver calmamente em conjunto.

Você pode ajudar as coisas a serem mais fáceis: