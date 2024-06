Você tem tempo para cuidar de um gato?

Um gatinho pode ser uma adição alegre a uma casa, mas ele crescerá – portanto, a decisão de ter um gato é um compromisso de longo prazo. Embora muitas pessoas acreditem que é mais fácil ter um gato em vez de um cão, os gatos ainda exigem muita atenção e suporte.

Outros aspectos que afetarão o tipo do cuidado e darão suporte às necessidades do gato incluirão se você optar por ter um filhote ou um gato adulto, porque filhotes exigem mais atenção, ensino e alimentação regular do que gatos adultos. Considere também se você quer um com pedigree ou um vira-lata, se vai a um criador ou a um centro de resgate: alguns gatos resgatados podem ter tido experiências traumáticas que exigem maior consideração no início.

A forma como um gato age e responde depende de uma combinação de sua composição genética, bem como das experiências a que foi exposto. Um gatinho aprende a maioria de suas habilidades de socialização no período até oito semanas de idade. Por isso, é essencial dedicar a ele bastante tempo e atenção nas primeiras semanas.

Será que um gato ou filhote se encaixa na sua rotina?

Todo o animal mudará seu estilo de vida, e esperamos que seja de maneira positiva. No entanto, alguns fatores em sua rotina podem ser imutáveis e vale a pena considerar como eles vão trabalhar ou se adaptar com a chegada de um gato ou filhote.

Pergunte a si mesmo:

Você tem filhos? Isso pode afetar o tipo de gato que você escolher ter, pois alguns serão menos adequados para crianças pequenas do que outros.

Você tem outros animais de estimação em casa e como eles podem reagir à nova aquisição? Introduzir um recém-chegado a animais de estimação estabelecidos pode ser complicado. Isso leva tempo e exige paciência. A aceitação total pode demorar vários meses ou pode não ocorrer.

Você tem espaço ao ar livre ou seu gato vai viver apenas dentro de casa?

Você trabalha em tempo integral e, se trabalhar, o que vai acontecer com o gato quando você não estiver na casa?

Você será capaz de adaptar adequadamente a sua casa para torná-la cat-friendly?

Você viaja muito? Se você vai se ausentar sem o seu gato, pense com cuidado sobre as várias opções para o cuidado dele.

Você pode sustentar financeiramente as necessidades do seu gato, incluindo seguro de animais de estimação, alimentação, despesas com veterinários e possíveis cuidados com higiene e beleza e internação?

Essas perguntas influenciarão não somente se a sua casa e estilo de vida são propícios para ter um gato feliz e saudável, mas também que tipo de gato pode ser mais adequado a você.