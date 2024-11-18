Cão de Montanha de Berna

Originalmente utilizados como cães de guarda e de gado em quintas na região de Berna, na Suíça, os Cães de Montanha de Berna são trabalhadores versáteis e animais de estimação muito queridos. A sua impressionante pelagem tricolor e grande adaptabilidade conquistou um lugar nos corações das famílias de todo o mundo.

Bem equilibrados, atenciosos, vigilantes e destemidos em situações do quotidiano, são animais bem-dispostos e leais com quem conhecem, mas também confiantes e pacíficos com estranhos.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)