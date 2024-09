É possível rastrear a origem da raça Bulldog até à Inglaterra do século XIII e relacioná-la com o, agora ilegal, desporto de lutas de touros com cães (daí o termo "Bull" (touro) no seu nome), quando os antepassados da raça, cães mais robustos e de mandíbulas maiores, eram usados para lutar com um touro e dominá-lo no chão. Felizmente, a Inglaterra baniu o desporto em 1835.

Devido ao seu longo relacionamento com a cultura britânica, esta raça é atualmente considerada quase um ícone nacional. Nos Estados Unidos, a raça também se tornou acarinhada e foi nomeada mascote de algumas instituições notáveis, tendo em conta o seu comportamento aparentemente duro: a Universidade de Yale fez do Bulldog a mascote de todas as suas equipas de desporto, apelidando-o carinhosamente de "Handsome Dan", e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos adotou também a raça como mascote após a Primeira Guerra Mundial. Já os criadores continuaram a fazer evoluir o temperamento do Bulldog para o animal que conhecemos atualmente, um verdadeiro companheiro com uma predisposição afável.

O "Bulldog Club of America" foi fundado em 1890 e a raça ficou classificada entre as cinco raças mais populares do American Kennel Club nos últimos sete anos.