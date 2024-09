Tudo o que precisa de saber sobre a raça



O Dachshund de Pelo Longo Standard é uma raça com que é fácil conviver. O comportamento tranquilo e as toneladas de energia fazem com que esteja a postos para qualquer brincadeira que proponha. Repetidamente. O afetuoso Dachshund está sempre a seu lado. São conhecidos por serem calorosos. E dada a esperança média de vida do Dachshund de Pelo Longo Standard, que pode ir dos 12 aos 16 anos, passarão muito tempo juntos.

Por mais enérgicos que sejam, os animais desta raça nunca serão companheiros de maratona. Pequenos passeios ao redor do quarteirão todos os dias são suficientes para manter as suas pequenas pernas e o corpo longo em forma.

Existem três tipos de pelagem dos Dachshund: pelo duro, pelo liso e pelo longo. Existem também Dachshunds de três tamanhos: Miniatura, Standard e Kaninchen. O último tem um peito mais largo, com cerca de 30 cm, e um peso máximo de 3,5 kg. "Kaninchen" traduz-se do alemão como "coelho", tendo o tamanho sido desenvolvido especificamente para escavar e caçar coelhos ou outros animais pequenos. Os fãs da raça registam denominam os cães com pesos entre os 5 e os 7,5 kg de "tweenies". No entanto, esta categoria não é reconhecida por nenhum clube oficial de canicultura.

O Dachshund tende a ser independente, mas nada distante. Por outro lado, pode afeiçoar-se muito a uma pessoa. É importante treinar o seu Dachshund de Pelo Longo Standard corretamente, para garantir que é o mais sociável possível e evitar que morda estranhos. Devido ao seu passado como cão para atividades no campo, o Dachshund de Pelo Longo Standard possui uma veia tenaz. O treino com uso de transportadora pode ajudar, quando for necessário.

No que respeita a trabalho, esta é uma raça que gosta de ter uma missão e não se importa de ajudá-lo com a sua. São caracteristicamente corajosos e, por ironia, têm um latido sonoro, soando mesmo como um cão de grande porte, para uma raça tão pequena.

Os Dachshunds de Pelo Longo Standard devem ser mantidos quentes, pois os seus corpos pequenos não aguentam o frio. O uso de roupa de inverno apropriada para cães pode ser uma boa ideia. E os Dachshunds certamente que a vestem com elegância.