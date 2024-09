Equilibrado e profundamente leal, o temperamento do Pastor Alemão reflete a cuidadosa reprodução iniciada pelo Capitão Max Frederic Emile Von Stephanitz na Alemanha, em 1899. Von Stephanitz quis produzir um cão de pastoreio superior, em especial para guardar ovelhas, e para isso cruzou cães pastores do centro e sul da Alemanha. O objetivo era criar um cão com elevada inteligência e aptidões atléticas. E assim nasceu o "pastor de ovelhas" (Pastor Alemão).

Von Stephanitz fundou, na altura, um clube para a raça em Frankfurt em 1899. A raça desenvolveu um forte sentido de obediência nos anos seguintes, tornando-se cada vez mais utilizada para segurança, especialmente pelas forças militares e policiais, que ainda utilizam em larga escala o Pastor Alemão atualmente. E o público em geral partilha a mesma opinião: o Pastor Alemão ganhou uma enorme popularidade no início do século XX nos EUA como resultado das estrelas de cinema da série "As Aventuras de Rin Tin Tin" e do filme "Strongheart". Atualmente, a raça é popular em todo o mundo, estando classificada entre as dez principais raças americanas nos últimos dez anos, de acordo com o American Kennel Club e geralmente antecedida pelo Labrador Retriever.