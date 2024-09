Tudo o que precisa de saber sobre a raça



Os Labrador Retrievers não são definitivamente o equivalente a um cão de sofá. Nadar, brincar, buscar e longas caminhadas com os seus humanos favoritos são algumas das tarefas para as quais o Labrador está à altura. O que inclui o treino. As sessões de treino são geralmente uma iniciativa satisfatória, graças à inteligência inerente da raça. Equilibrados e brincalhões, a maioria dos Labrador é realmente excelente com crianças após receber treino. Muitas vezes treinados como cães de terapia, os traços de personalidade dos Labrador fazem deles excelentes animais de assistência. E também têm ótimas maneiras.

É importante lembrar que esta raça tem um grande estímulo: o apetite. Isto pode dificultar a manutenção do peso saudável de um Labrador, mais do que noutras raças. No entanto, com uma dieta equilibrada e indicada para o Labrador, muito exercício e um bom médico veterinário, o seu cão será saudável e feliz.

Bastante robustos e musculosos, são cães dotados de maxilares poderosos e de um nariz grande. Os seus olhos, geralmente castanhos ou cor de avelã, estão repletos de brandura, inteligência e devoção. Quando um Labrador Retriever olha para o seu tutor, a ligação entre ambos torna-se evidente.

A pelagem dos Labrador é curta e espessa, não tem pelo encaracolado ou tufos de pelo, e tem um subpelo resistente às intempéries. A raça existe em tons de amarelo (que vai de creme a vermelho-raposa), castanho ou preto. As suas caudas, muitas vezes aeróbicas em movimento, são bastante espessas à nascença. Completamente coberta com pelo denso, este aspeto dá à cauda do Labrador uma aparência arredondada, ou o que é vulgarmente denominado de "cauda de lontra". Conselho útil: quando um Labrador ficar feliz por vê-lo, não se coloque no caminho da respetiva cauda.

Conhecido pelo seu temperamento amigável e amável, o Labrador Retriever adapta-se com muita facilidade a quase todos os cenários de vida. Considerado um cão de família, o Labrador conseguirá aguardar pacientemente que as crianças regressem da escola para depois ir para o jardim brincar com elas. Apesar de ladrar quando ouve ruídos estranhos ou altos, o Labrador não é grande cão de guarda. Quando está bem socializado, é bastante desprovido de agressividade, não adotando um comportamento antissocial para com o homem nem outros animais de estimação.