Quando escolhe a comida de um Maltês, há muitos fatores a ter em conta: a idade, o estilo de vida, o nível de atividade, a condição fisiológica e a saúde, nomeadamente potenciais doenças ou sensibilidades do animal. Os alimentos fornecem energia para suprir as funções vitais de um cão. Uma fórmula nutricional completa deve conter um equilíbrio ajustado de nutrientes para evitar qualquer deficiência ou excesso na dieta que poderão ter efeitos adversos no cão.



Deve disponibilizar sempre água doce limpa para promover a saúde do trato urinário do Maltês. Em tempo quente e especialmente quando estiver a fazer exercício, traga consigo água para que a possa oferecer com frequência ao seu cão.



As seguintes recomendações destinam-se a animais saudáveis. Se o seu cão tiver problemas de saúde, consulte o médico veterinário que irá prescrever uma dieta veterinária exclusiva.



As necessidades de um cachorro Maltês, em termos de energia, proteína, minerais e vitaminas, são muito maiores do que as de um cão adulto. Precisa de energia e nutrientes para manter o seu corpo, mas também para crescer e formá-lo. Até terem 8 meses de idade, o sistema imunitário dos cachorros Malteses desenvolve-se de forma gradual. Um complexo de antioxidantes, que inclua vitamina E, pode ajudar a promover as suas defesas naturais durante este período de grandes mudanças, descobertas e novos encontros. As suas funções digestivas também são diferentes das de um Maltês adulto: o aparelho digestivo ainda não amadureceu, por isso, é importante fornecer proteínas de elevada digestibilidade que serão assimiladas com eficácia. Uma ingestão equilibrada de fibras, como o psyllium, pode ajudar a facilitar o trânsito intestinal e contribuir para uma boa qualidade fecal.

Da mesma forma, os dentes de um cachorro

(inicialmente os dentes de leite ou os primeiros dentes, e depois os dentes permanentes) são um

fator importante que deve ser tomado em consideração ao escolher o tamanho,

a forma e a textura dos croquetes. Esta fase do crescimento significa também uma necessidade energética elevada,

pelo que os alimentos devem ter um alto teor energético (expresso em Kcal/100 g de alimentos),

e as concentrações de todos os outros nutrientes também devem ser superiores ao normal

em alimentos com fórmulas especiais para o crescimento. Recomenda-se a divisão da dose diária

de alimentos em três refeições até aos seis meses de idade e, posteriormente, a alteração para

duas refeições por dia.